200 ezer éves mamuttemetőt találtak

A Swindon városában található helyszínen egy mamutbébi, illetve két fiatal és két felnőtt mamut maradványait találták meg, melyek az utolsó jégkorszakban pusztultak el – olvasható a Live Science oldalán.

A régészek a maradványok mellett a neandervölgyi ősemberek által készített kőszerszámokat is találtak, köztük egy fejszét és tűzkőszerszámokat – közölte az ásatásokat vezető szervezet, a DigVentures.

– mondta Lisa Westcott Wilkins, a DigVentures társalapítója.

A régészeti leleteket Sally és Neville Hollingworth, amatőr kutatók fedezték fel. Ezután a DigVentures 2019-ben és 2020-ban megkezdte a lelőhely teljes feltárását.

Az öt állathoz tartozó csontokat a kutatók megvizsgálják, hogy megállapíthassák, vannak-e rajtuk szerszámnyomok. A kutatócsoport azt is vizsgálja, hogy miért pusztulhatott el ennyi mamut egy helyen, esetleg a neandervölgyi ősemberek vadászták-e le őket. Néhány korábbi bizonyíték utal arra, hogy a neandervölgyiek vadásztak mamutokra és más nagy testű állatra.

