A kormányt is elengedhetjük, ha a Mercedes okosautóját vezetjük

A Mercedes-Benz Elon Musk Tesláját megelőzve lett az első olyan autóipari vállalat, amely megkapta a hármas szintű vezetéstámogatás alkalmazásával kapcsolatos engedélyt a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóságtól. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a német autógyár most már áruba bocsáthatja a Drive Pilot névre keresztelt csomagját, az viszont egyelőre csak zsúfolt forgalomban és maximum 60 kilométer/órás sebességig használható majd egyes autópálya-szakaszokon.

A rendszer a Tesla 2-es szintű Autopilot technológiájánál egy fokkal magasabb szintet képvisel, ugyanis már lehetővé teszi, hogy

A Mercedes jóváhagyása – az automatizált sávtartó rendszerekkel foglalkozó 157-es ENSZ-előírás – nemzetközileg érvényes, ami lehetővé teszi, hogy az autógyártó Európán kívül is kínálja a rendszert. A Tesla egyelőre még nem kapott ilyen engedélyt.

Ahhoz, hogy az önvezetés beiktatható legyen bizonyos országokban, szükség van egy jogszabályra, amely tisztázza annak használatát és azt, hogy baleset esetén kit terhel a felelősség. Markus Schaefer, a Daimler technológiai igazgatója már jelezte, hogy amint Kínában és az Egyesült Államokban megszületik a jogszabály, a cég mindkét piacon is kínálni fogja a rendszert.

