6G: a technológia, amellyel lebonthatók a fizikai és a digitális tér közötti határok

A jövő egyik meghatározó hálózati trendje az érzékek internetének megjelenése lehet, amely teljesen új szintre emeli majd a távoli kapcsolattartást. A felhasználók akkorra már nemcsak az emberekkel, hanem gépekkel és robotokkal is úgy léphetnek kapcsolatba, mintha a közvetlen közelükben lennének. Ehhez azonban elengedhetetlen egy olyan vezeték nélküli technológia kifejlesztése, amely segítségével áthidalhatók a fizikai határok.

A svéd Ericsson előrejelzése szerint már tíz éven belül átrendezheti az életünket az érzékek internete, amely digitális érzékszervi tapasztaláson alapuló, eddig nem látott szolgáltatásokat kínál majd. Az új hálózatra kapcsolt technológiák akkorra már akár hétköznapi szinten is képesek lehetnek mind az öt emberi érzékszervvel kölcsönhatásba lépni, és az ízlelést, a szaglást és a tapintást is stimulálhatják. Mindezt egy új technológia bevezetése teszi majd lehetővé, amelynek kutatása már most elkezdődött.

AI, VR, AR – alámerülés a végtelenbe

Az érzékek internetének megszületését a mesterséges intelligencia (AI), a virtuális valóság (VR), a kiterjesztett valóság (AR), a 6G hálózat és az automatizálás teszi lehetővé, elterjedését pedig az immerzív szórakoztatás, az online vásárlás vagy akár a klímaválság, illetve a környezeti hatások minimalizálása segítheti majd. Nem lesz szükség érintőképernyőre sem egy okostelefon használatához, ugyanis VR-szemüveg segítségével elég lesz csak rágondolnunk arra, hová szeretnénk menni, és az útvonalterv és a helyszín egy csapásra megjelenik előttünk.

Különböző készülékekkel képesek lehetünk digitális hangbuborékot létrehozni magunk körül, amely megszünteti a környezeti zajokat vagy ízeket manipulál, ezeket pedig üzenetben bárki továbbíthatja, megoszthatja a digitális csatornákon keresztül. Tehetünk majd virtuális látogatást bárhol a szabadban úgy, hogy magunkba szippanthatjuk a helyek természetes illatát, vagy magunkra fújhatunk akár digitális parfümöt is, amellyel mások számára is érezhetővé válhatunk a virtuális valóságban.

Az új hétköznapokban nagy szerepet kap az érintés is. Egy karkötő vagy karperec úgy stimulálhatja az idegeket, hogy azt érezzük, megérintettünk egy látszólagos tárgyat. Gyakorlatilag a fizikai valóság és a digitális tér egybefonódik, a VR-játékok világa teljesen beleolvad a mindennapokba, elterjednek a hologramos 3D kijelzők a még valósághűbb kapcsolattartás érdekében.

Érdekesség, hogy az érzékek internetén alapuló szolgáltatások környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóbbá tehetik a társadalmat, ugyanis a technológia fejlődésével előtérbe kerül a távmunka, a távolról bebiztosítható egészségügyi és oktatási szolgáltatások, a gyakori utazás csökkenésével pedig a szennyezőanyag-kibocsátás is mérséklődik majd. Emellett az alapvető arcfelismerő rendszerek tökéletesítésének köszönhetően szép lassan a privát szféra fogalma is örökre eltűnhet a köztudatból.

Kopogtat a 6G

„A globális járvány ráébresztette a világot, hogy a modern digitális infrastruktúrák gazdasági és társadalmi szempontból is kritikus fontosságúak. Az 5G és a gigabites vezetékes hálózatok megteremtették az alapot a fizikai és a digitális tér konvergenciájához, de ez csak a kezdet” – mondta Erik Ekudden, az Ericsson globális technológiai igazgatója a vállalat magyarországi és közép-európai ügyfeleinek tartott előadásában.

A svéd szakember szerint 2021 az ötödik generációs mobilhálózat rohamos terjedéséről szól: az év végére körülbelül 660 millió 5G előfizetés lesz, hat évvel később pedig a 8,9 milliárd mobilelőfizetés csaknem fele az aktuális hálózati technológiát használja majd. Ennek ellenére, mivel a mesterséges intelligencia és a virtuális valóságok, illetve az ezek létrehozását elősegítő technológiák még nagyobb, gyorsabb és komplexebb hálózatot igényelnek,

a szakemberek 2030 környékére már a hatodik generációs vezeték nélküli hálózat bevezetését jósolják.

Előreláthatóan minden egyes fejlesztés, amelyet az 5G hozott, még jobb, továbbfejlesztett változatként megjelenik majd meg a 6G hálózaton.

Eredetileg már az 5G-vel is erősebb VR és AR rendszerek jelennek meg nemsokára, a 6G azonban mindezt még magasabb szintre emelheti, és segítheti az érzékek internetének beépülését a hétköznapokba. És bár a fejlesztések zöme ma még az 5G-re irányul, az alapozó kutatás azonban már a 6G-ről is zajlik, főként Kínában és az Egyesült Államokban.

„A hálózatba kötött gépek számának exponenciális növekedésével a funkcionális fejlesztésekre és a kommunikációs kapacitás erősítésére is nagyobb igény mutatkozik majd. Ez pedig a ma és a közeljövőben használt infrastruktúrákhoz képest további fejlesztést igényelhet majd, megágyazva ezzel a 6G-nek. A jövő hálózatai a kommunikáción túl tárhelyfunkciót és fejlett számítási képességeket is magukba integrálnak majd, ezzel teljesen új üzleti modelleket, további bevételi forrást kínálva a szolgáltatók számára” – fogalmazott Erik Ekudden.

A szakember szerint mindez a jövő hálózati topológiáját is alapjaiban változtathatja meg; a mai mobilhálózatoknál jellemző rádiós és maghálózati réteg egyes funkciói összemosódhatnak, egyszerűbbé téve a hálózat felépítését.

A címlapfotó illusztráció (Forrás: Samsung.com)