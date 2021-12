Beválik az alvásmódszer, amit Dalí és Edison is használt

A módszer alapja az, hogy az alvási ciklus azon pontján ébred fel az ember, amikor a valóság és a fantázia egybeolvad. Egy friss kutatás szerint az elmélet a gyakorlatban is működik – írja a LiveScience.

Dalí és Edison általában elalvás előtt a kezébe fogott egy eszközt, majd amint álomba merült, kiejtette a kezéből. A tárgy zajt csapott, a két zseni pedig felébredt, és azonnal munkához látott, mert mindkettejük úgy gondolta,

A tudomány ezt hipnagógiának nevezi, ami tulajdonképpen az ébrenlétből az alvásba való néhány perces átmenetet jelenti. Ilyenkor az agy még keresi az észszerű magyarázatot a különféle érzéki benyomásokra. A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az ember ebben az állapotban a legkreatívabb, bár mindössze az alvás öt százalékát tölti benne.

‘Twilight Zone’ Sleep Hack Really Can Spark Creative Thinking, Scientists Say

A sleep technique described by surrealist artist Salvador Dalí and famous inventor Thomas Edison might actually work to inspire creativity, researchers have found.https://t.co/fAn8xtRQAx

