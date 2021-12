A valóságban is zajlik a csillagok háborúja, Amerika lemaradt róla

Sokáig nem volt kérdés, hogy az Egyesült Államok vezeti a technológiai versenyt a fegyverkezés terén a legfőbb geopolitikai riválisaival szemben, az elmúlt években azonban Oroszország és Kína olyan technológiai áttörést mutatott be, amelyet a nagy riválisnak még nem sikerült elérni – írta a The Washington Post.

Itt elsősorban az elektronikus hadviselésről, a mesterséges intelligenciáról és a robotikáról, illetve a kibervédelemről van szó, de különösen látványos az Egyesült Államok lemaradása a következő generációs, stratégiai hadviselés részét képező hiperszonikus fegyverek fejlesztésében is.

Oroszország 2018 decemberében kezdte tesztelni az Avangard nevű hiperszonikus fegyverrendszerét, amely 2019 decemberében máris műveleti készenlétbe állt. A következő években aztán a föderáció újabb fegyverek egész sorozatát mutatta be: jött a 3M22 Cirkon, egy vízi célpontok semlegesítésére szolgáló hiperszonikus cirkálórakéta sorozatgyártása, ezt követte a Kh–47M2 Kindzsal légi indítású, szintén a hangsebesség ötszörösét meghaladó pusztítóeszköz, amely állítólag 2017 vége óta már aktívan szolgálatot teljesít az orosz haderőben.

A Cirkont vízi, a Kindzsalt légi, az Avangardot pedig szárazföldi platformokról lehet indítani. Nemrég pedig Moszkva megerősítette, hogy új űrfegyver-elhárító rendszerét, az Sz–550-est próbálta ki éles körülmények között.

A Global Times cikke szerint Kína 2014 óta dolgozik az új generációs támadó- és védelmi berendezések fejlesztésén. Jelenleg a legfejlettebb szakaszban a DF-ZF hiperszonikus fegyverrendszer van, amely 2019-ben állt teljes értékű működésbe. Folynak állítólag kísérletek olyan rendszerekkel is, amelyek képesek alacsony földkörüli pályán körberepülni a Földet és annak szinte bármely pontjára csapást mérni.

Az ázsiai nagyhatalom a napokban pedig egy ballisztikai rakétával elindított, ember nélküli űrsikló működését próbálta ki, amely rövid idő alatt hipersebességre gyorsult fel, és a pályája egy szakaszán kilőtt egy másik eszközt.

#China SURPRISES US WITH HYPERSONIC MISSILE TEST,@FT reports…

THIS launch of nuclear-capable rocket that circled the globe took #USA intelligence by surprise.

Month ago, Frank Kendall, USAF secy, hinted that Beijing was developing a ‘new’ weapon and had made huge advances. pic.twitter.com/iimwSKomiD

— Sumaira Khan (@sumrkhan1) October 17, 2021