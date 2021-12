120 éves az első Nobel-díj

Alfred Nobel svéd feltaláló halála után öt évvel osztották ki az első Nobel-díjakat 1901. december 10-én.

A kimagasló szellemi teljesítmény legnagyobb nemzetközi elismerése a Nobel-díj. A díj megalapítója, Alfred Nobel soha nem nősült meg, gyermeke nem született, így vagyonát a végrendelete alapján 1900-ban megalapított Nobel Alapítványra hagyta. Gazdagságát Nobel a biztonságosan szállítható robbanószernek, a dinamit feltalálásának köszönhette. A Nobel Alapítványt Alfred Bernhard Nobel 1895. november 27-én kelt végrendelete alapján hozták létre.

Nobel végrendelete öt díjat nevesített: a fizikait, a kémiait, az élettanit, illetve orvostudományit, az irodalmit és a béke Nobel-díjat. 1968-ban a Svéd Nemzeti Bank a fennállásának 300. évfordulója alkalmából közgazdasági díjat alapított. Ez az elismerés tulajdonképpen nem Nobel-díj, hivatalosan a Svéd Bank közgazdaságtudományi Alfréd Nobel-emlékdíjaként nevezik.

Az irodalmi és a tudományos díjakat csak élő természetes személyeknek ítélhetik oda, a Nobel-békedíjat ugyanakkor szervezetek is megkaphatják. A fizikai és a kémiai díjat a Svéd Tudományos Akadémia, az élettani, illetve orvostudományi díjat a stockholmi Karolina Intézet, az irodalmi díjat a szintén stockholmi Svéd Akadémia, a békedíjat pedig a norvég parlament tagjaiból választott öttagú Nobel Bizottság ítéli oda a beérkezett ajánlások alapján.

A Nobel-díjakat első alkalommal 1901-ben, csak öt évvel Nobel halálát követően osztottak. Ez a különféle jogi vitákkal magyarázható, de azzal is, hogy az akadémiák nem akarták felvállalni a díjosztó szerepkört. A legrangosabb elismeréssé válás egyik fontos tényezője volt a végrendeletben, hogy az elismerésben nemcsak svédek vagy skandinávok részesülhetnek, hanem a díjazás teljesen nemzetközi jellegű. Ez a felfogás a svédül, oroszul, franciául, angolul és németül is beszélő, élete során Szenpétervárott, Párizsban és San Remóban is élő Nobel világpolgár szemléletmódját jól tükrözi.

A díjazottak közül nyolcan nem tudták átvenni a díjat:

1936-ban a Nobel-békedíjat Carl von Ossietzky német pacifista írónak ítélték oda. Élesen kritizálta Hitlert, ezért 1931-ben koncentrációs táborba zárták, itt érte a kitüntetés híre is.

1958-ban Borisz Paszternak szovjet író először elfogadta az irodalmi Nobel-díjat, ám később a Kreml nyomására megtagadta az átvételét.

1964-ben Jean-Paul Sartre francia író nem volt hajlandó átvenni az irodalmi Nobel-díjat, arra hivatkozott, hogy semmiféle hivatalos elismerést nem fogad el.

1970-ben a stockholmi bizottság a Alekszandr Szolzsenyicinnek ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A szovjet hatóságok és a kommunista párt megüzente, jobban tenné, ha nem venné át az elismerést. Az író félelmében nem mert elutazni a svéd fővárosba, attól tartott ugyanis, hogy a szovjet hatóságok nem engedik visszatérni szülőföldjére.

1973-ban Le Duc Tho észak-vietnami politikus Henry Kissinger amerikai külügyminiszterrel megosztva kapta a Nobel-békedíjat. Ezzel azt jutalmazták, hogy közös és hosszú tárgyalásaikon kidolgozták a vietnami háborút lezáró békeszerződést. Az ázsiai politikus azonban nem fogadta el a kitüntetést, azért, mert Vietnamban ekkor még mindig folytak a harcok.

1975-ben Andrej Szaharovot ellenzéki atomfizikust a Szovjet Kommunista Párt nem engedte ki az országból, viszont a felesége Norvégiába utazhatott átvenni a díjat.

A hidegháború vége felé, 1983-ban Lech Wałęsa, a lengyel Szolidaritás szakszervezet vezetője helyett a felesége, Danuta utazott Oslóba a Nobel-békedíj ceremóniájára.

2010-ben Liu Hsziao-po kínai ellenzéki közszereplőt és irodalomkritikust a börtönben érte a hír, hogy Nobel-békedíjjal tüntették ki. Hsziao-po azt szerette volna, ha a felesége veszi azt át helyette, de a kínai hatóságok sem az asszonyt, sem a többi családtagját nem engedték kiutazni az országból, így akadályozták meg az átadást.

Hány Nobel-díjasunk van?

A különböző források a magyar Nobel-díjasok számát tíz és tizenhárom közé teszik. (Van, aki magyarnak vallotta magát, bár nem beszélt magyarul.) A magyar tudósok többsége a díj odaítélésekor külföldön tevékenykedett, kivételt jelentett ez alól Szent-Györgyi Albert, aki a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat 1937-ben kapta meg „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”. A politikai változások miatt 1947-ben elhagyta az országot, 1955-ben kapott amerikai állampolgárságot.

Kertész Imrének 2002-ben ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat „írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben”.

Nobel-díjasok, akik külföldön érték el tudományos sikereiket vagy magyar felmenőik vannak

Lénárd Fülöp (Philipp Eduard Anton von Lenard), fizikai Nobel-díj, 1905, a „katódsugárzással kapcsolatos munkásságáért”.

Hevesy György, kémiai Nobel-díj, 1943, „radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban”.

Békésy György (Georg von Békésy), fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, 1961, „a fül csigáján belüli ingerlés fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért”.

Wigner Jenő (Eugene Paul Wigner), fizikai Nobel-díj, 1963, „az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezésére és alkalmazására”.

Gábor Dénes (Dennis Gabor), fizikai Nobel-díj, 1971, „a holográfia feltalálásáért és fejlesztéséért”.

Harsányi János (John Harsanyi), közgazdasági Nobel-emlékdíj, 1994, „a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzésre vonatkozó úttörő munkásságáért”.

Oláh György (George Andrew Olah), kémiai Nobel-díj, 1994, „a pozitív töltésű szénhidrogének tanulmányozásában elért eredményeiért”.

Herskó Ferenc (Avram Hershko), kémiai Nobel-díj, 2004, „az ubikvitin közvetítette fehérje-lebontás felfedezéséért”.

Bárány Róbert (Robert Bárány), fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, 1915,Zsigmondy Richárd (Richard Adolf Zsigmondy), kémiai Nobel-díj, 1925, Milton Friedman, közgazdasági Nobel-emlékdíj, 1976, Daniel Carleton Gajdusek, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, 1976.