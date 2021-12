Ennek az óriásbolygónak léteznie sem lenne szabad

Az újonnan felderített b Centauri b nevű bolygó két rendkívül forró, nagy tömegű csillag körül kering, ebben a környezetben pedig az eddigi ismeretek szerint egy nagy testű égitest nem születhetne meg.

Az egyedi felfedezés a chilei sivatagban található Európai Déli Obszervatórium nagyon nagy teleszkópjának (Very Large Telescope) köszönhető, amely le is fotózta az égitestet:

1/ Our Very Large Telescope has captured a direct image of a planet orbiting b Centauri the hottest and most massive planet-hosting star pair found to date!

🔗 https://t.co/jM8TQVyZgB

Credit: @ESO /Janson et al. pic.twitter.com/5Dx18AyUEa

— ESO (@ESO) December 8, 2021