Titokzatos objektumot észlelt a kínai űrszonda a Hold sötét oldalán

Az objektum mintegy 80 méterre fekszik a holdjáró jelenlegi helyzetétől, a Kármán Tódor magyar-amerikai fizikusról, repülőmérnökről elnevezett, 180 kilométer széles Von Karman-kráterben. Már novemberben észlelték, de a felfedezésről csak most számolt be a Hszinhua kínai hírügynökség.

A közösségi médiában a legvadabb találgatások kaptak szárnyra: egyesek szerint ez a Kuanghan-palota, a holdistennő, Csang’o (róla kapta nevét az űrszonda) otthona a kínai mitológia szerint. Mások szerint ősi civilizáció nyoma.

Szakértők szerint vélhetően egy egyenetlen sziklatömbről van szó, egy kődarabról vagy egy kráter pereméről.

A formájára észszerű magyarázat lehet, hogy ez egy nagy kőtömb, amelyet egy becsapódási esemény tárt fel – írta a Twitteren Andrew Jones, a kínai űrprogram szakembere.

Galactic Energy today became the first Chinese private launch company to successfully reach orbit twice. Next up: five Ceres-1 solid rocket launches planned for 2022, and the first flight of the reusable Pallas-1 in late 2022/early 2023. https://t.co/ERhTI7vatV

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 7, 2021