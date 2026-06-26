Végzetes döntések: 85 éve történt a kassai bombatámadás

„Az első bombák a Postapalotát érték és rendkívül nagy károkat okoztak” – így számolt be a korabeli sajtó arról a támadásról. amely éppen 85 évvel ezelőtt érte a visszatért területek egyik ékkövét, a „kincses Kassát”. A légitámadás 1941. június 26-án, 13 óra 8 perckor kezdődött a 67 ezres nagyváros ellen. Bár a mai napig nem bizonyosodott be egyértelműen a támadó gépek hovatartozása, egyértelműnek tűnik, hogy a szovjet légierő célt tévesztő vadászbombázói ugratták be a Magyar Királyságot a második világháborúba.

„Csütörtök déli 12 órakor a Kőrösmezőről Budapest felé haladó gyorsvonatot Tiszaborkút és Rahó között a nyílt pályán szovjet repülőgépek géppuskatűz alá vették. A támadásnak egy halottja és három sebesült áldozata van. 13 órakor Kassa ellen intézett a szovjet légierő támadást. Néhány épületet találat ért, aminek öt halálos és több sebesült áldozata van. Szovjet repülők 17 óra 30 perckor megismételték a támadást Kassa ellen, de a légvédelem elűzte őket, még mielőtt bombáikat ledobhatták volna. Budapesten csütörtökön délután 4 óra 15 perckor légi riadó volt. Két szovjet gép közeledett a főváros felé, ezeket a légvédelem visszatérésre kényszerítette” – így számolt be azt MTI jelentései alapján a Pesti Hírlap az 1941. június 26-án, Kassa ellen végrehajtott légitámadásról, amely meghatározó jelentőségű eseménnyé vált Magyarország második világháborús történelmében.

Meglepetésszerű támadás

A Magyar Királysághoz az első bécsi döntés nyomán, a honvédség 1938. november 11-i bevonulásával visszatért Kassa az egyik legfontosabb felvidéki város volt, amely 67 ezer főre duzzadt lakosságával (melynek 84 százaléka vallotta magát magyarnak) fontos regionális központnak számított.

A „szovjet gépek bombatámadása” – legalábbis a korabeli sajtó így értelmezte a máig ismeretlen felségjelű gépek akcióját – meglepetésszerűen érte mind a közvéleményt, mind a katonai és politikai döntéshozókat. A támadás súlyos volt. Az első riadó délben 13 óra 10 perckor kezdődött és 13 óra 20 percig tartott (Később történészek pontosították a támadás időpontját: 13 óra 8 percre – a szerk.). Az utolsó riadó kezdete délután 18 óra 20 perckor volt és 18 óra 48 percig tartott. Az első alkalommal három sárga jelzésű gép tűnt fel a város fölött. (…)

A szovjet megtévesztő jelzéseket alkalmazott. A 3 gép néhány kör leírása után egyre-másra dobta bombáit, 27 bomba hullott a városra,

közülük egy nem robbant fel, hanem két méterre a földbe szúródott. Az első bombák a Postapalotát érték és rendkívül nagy károkat okoztak. A többi bomba a légvédelmi tüzérség és más alakulatok laktanyáit és táborhelyeit kereste és a környéki házakra és kertekbe esett. Bombák hulltak a Bethlen Gábor útra. A Postapalotában megöltek a bombák két postatisztet és egy altisztet, a kapus feleségét és öt személyt súlyosan megsebesítettek. A Bethlen utca 29. számú ház előtt a bomba megölt egy Kiss Béla nevű 18 éves kereskedőtanulót. A Benczúr utcában, egy ház előtt egy holttestet találtak, akit nem bomba, hanem gépfegyvergolyók öltek meg – sorolja a Nyírvidék nevű lap június 27-én.

Azóta tudjuk, hogy Kassára aznap összesen 29 bomba hullott, egy pedig a közeli Enyickére, ám azóta sem pontosan tisztázott a súlyos károkat okozó légitámadást elkövető gépek hovatartozása. A támadás a városban 32 halottat követelt, az áldozatok között 6 postás és 9 katona is volt. A súlyos sebesültek számát 60 főre, a könnyebbekét 220 főre teszik a források, pengőben számolva milliós anyagi kár keletkezett. A 30 darab ledobott légibomba közül kettő nem robbant fel.

Krudy 180-nal száguldó fabulája

A második világháborút követően – nyilvánvalóan a Moszkvához hű, egymást követő kommunista rezsimek szájízének megfelelően – egészen 1989-ig, mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, „a pártállami történetírás tényként kezelte, hogy német provokáció volt a kassai támadás, de erre sosem találtak bizonyítékokat. (…) Mindenesetre a gépek felségjelzése, de még a színe sem látszott jól, egyesek szerint sárga volt, de a fénytörés miatt barna is lehetett – ráadásul alig egy percet voltak a város fölött, több mint egy kilométer magasan. Nem mellesleg

igen furcsa lett volna, ha a németek úgy akarják szovjet akciónak álcázni a támadást, hogy pont a felségjelzésüket nem tüntetik el a gépen.

A bombák egyértelműen 100 kilogrammos szovjet ütőszeges szerkezetek voltak – a németek elektromos gyújtású, 50, 70 és 200 kilogrammos kiszerelést használtak –, és csak szovjet bombázókkal voltak kompatibilisek. A szovjeteken kívül bárkinek lehetetlenség lett volna négy nap alatt gépeket és bombákat szerezni”.

A pártállam időszakában – mint azt a szintén a Magyar Nemzet által idézett B. Stenge Csaba hadtörténész kifejtette – „az ügy koronatanújaként szívesen idézték Krudy Ádám századost, aki a városban található Horthy Miklós Repülőakadémián oktatott, és közismert volt németellenességéről. Koncepcióját 1945 után kapták fel, ő pedig egyre színesebb történetekkel állt elő. Például, hogy 180 kilométer/óra végsebességű oktatógépével

a 300-zal repesztő bombázók nyomába eredt, és ekkor bizonyosodott meg róla, hogy németek.

Tiszttársai ekkorra már emigráltak, vagy Rákosi börtönében senyvedtek, ő viszont Háry Jánost megszégyenítő meséivel jól jött az állampártnak – aztán a halálos ágyán visszavont mindent”.

A kassai Fő utca 2018-ban (Forrás: Wikipédia)

Eltévedt szovjet gépek

Romsics Ignác történész utal rá, hogy Bethlen István, a volt miniszterelnök a Szovjetunióba tartó „cseh repülők” magánakcióját sejtette az agresszió mögött; ezt a – szintén be nem bizonyosodott – teóriát időnként azóta is viszontláthatjuk.

A történész egy korábbi Index-cikk szerint emlékeztet: „Mások szerint bosszúvágytól vezérelt szlovák pilóták vezették a gépeket. Az 1980-as évek elején felmerült, hogy a moldáviai Suceavából felszállt román repülők provokálták Magyarországot azzal a céllal, hogy a magyar haderőt vagy annak egy részét vezényeljék a keleti frontra, vagyis vonják ki Románia háta mögül. És persze voltak és vannak, akik a magyar vezérkar szerepét tartják döntőnek, amely – összejátszva a németekkel – előállította a casus bellit. Egyértelmű bizonyítékot feltárni bármelyik verzió mellett mind ez idáig senkinek sem sikerült.”

Napjaink történetírása leginkább azt a verziót fogadja el, hogy – mint azt Szakály Sándor is leírta a Rubiconban című lapban –

„a támadók szovjet gépek voltak. Nincs viszont egységes álláspont arról, hogy tervszerű vagy véletlen támadás történt-e”.

A korszakkal foglalkozó történészek többnyire úgy vélik: a legvalószínűbb, hogy eltévedt szovjet gépek voltak a témadók, amelyek a velük ekkor már hadban álló tisói Szlovákia városait, valószínűleg Eperjest akarták bombázni. Kiszelly Zoltán szerint a hasonló városszerkezet és a határváltozásokat nem követő, régi térképeik miatt oldották ki végül Kassa fölött bombaterhüket a titokzatos gépek pilótái.

Molotov elhallgatott üzenete

A támadást ürügyként felhasználva, mint azt Olasz Lajos, a szegedi Pedagógusképző Kar tanára is leírta egy tanulmányában, Werth Henrik vezérkari főnök és Bartha Károly honvédelmi miniszter meggyőzte a kormányzót a fegyveres fellépés szükségességéről, így Horthy elrendelte a katonai válaszcsapást. Bárdossy mindenképpen kézben akarta tartani az eseményeket, ezért úgy határozott, ha már elkerülhetetlen a hadba lépés, akkor az ő feladata ezt keresztülvinni.

A délutánra összehívott kormányülésen javaslatára a miniszterek elfogadták a válaszcsapás végrehajtását. Romsics emlékeztet, hogy „ellenérveket a kormányülésen egyetlen ember hangoztatott: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter”. A döntést a kormányfő a hadiállapotra is érvényesnek tekintette, holott azzal kapcsolatban nem alakult ki nézetazonosság.

Növelte a vezérkar támadó kedvét, hogy gyors német diadalra számított, a keleti hadjárat időtartamát hat hétre becsülték. Bárdossy június 23-án elfogadtatta a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Moszkvával.

A Szovjetunió egyébként az 1930-as évek végétől inkább enyhülési politikát folytatott a Magyar Királyság irányában, hogy a németekhez való túlzott közeledést megakadályozza. A Szovjetunió elleni német támadás másnapján (június 23-án, a kassai bombázás előtt három nappal) Molotov szovjet külügyi népbiztos tájékoztatta a fejleményekről a moszkvai magyar követet és közölte vele, hogy

„a szovjet kormánynak, mint azt már több ízben kijelentette, nincs követelése vagy támadó szándéka Magyarországgal szemben”.

Bárdossy ezt elhallgatta a kormányzó és a parlament előtt.

„Nem volt abban a helyzetben, hogy kimaradjon”

A kormány úgy döntött: „Magyarország a hadiállapotot a Szovjetunióval beálltnak tekinti. Ezt Bárdossy a képviselőházban június 27-én jelentette be – holott a hadüzenet a parlament joga volt. Jogi értelemben

a kormányzó helyesen járt el akkor, amikor kinyilvánította, hogy hadban állunk a Szovjetunióval, bár kétségtelenül szerencsétlen döntést hozott.

Horthyt a szovjet támadásra adandó magyar visszacsapás lehetősége motiválta” – így értékelte Horthy Miklós döntését a VERITAS Történeti kutatóintézet és levéltár főigazgatója, Szakály Sándor 2016-ban az intézet vitasorozatának egyik estjén.

Mint az intézet által szervezett, Magyarország hadbalépése(i) 1941 című esten is kiderült: végül az a döntés született, hogy jelképes erővel, a Kárpát-csoporttal veszünk részt azokban a harcokban, amelyekbe a környező utódállamok komoly erőket vetettek be.

Szakály Sándor hozzátette: a miniszterelnök nem tudta visszafogni a katonai vezetést. „Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy kimaradjon ebből a háborúból. Az akkori döntéshozók jót szerettek volna, azt, hogy megtarthassuk a revízió által visszatért területeinket. Az 1943-as teheráni konferencián azonban Sztálin, Churchill és Roosevelt Európa térképén egy olyan vonalat húzott, amelytől mi keletre estünk, s ez mindenben meghatározta a későbbi sorsunkat” – mondta a VERITAS vezetője.

Magyarország II. világháborús hadba lépését sokan erre az időponttal, a Szovjetuniónak történő hadüzenettel datálják, ám a Magyar Királyság már 1941 április 11-én, az elcsatolt délvidéki területekre történő bevonulás kezdetén – a Jugoszlávia elleni műveletekben való részvétel okán – bekapcsolódott a háború menetébe.

Kiemelt kép: Kassa bombázását követő romok eltakarítása (Forrás: Wikipédia)