A horvát–magyar összetartozás jelképe: 35 éve kezdődött Szentlászló ostroma

A horvátországi háború egyik legjelentősebb, Magyarországon mégis kevéssé ismert fejezete a több mint nyolcszáz éves, Árpád-kori magyar falu, a szlavóniai Szentlászló 1991-es ostroma. Az Eszék és Vukovár között fekvő, többségében magyarok lakta település 152 napon át állt ellen a Jugoszláv Néphadsereg és a szerb félkatonai alakulatok támadásainak. Szentlászló 1991-es védelmének története jól példázza a szlavóniai magyarság helytállását, amely egyben a horvát–magyar összetartozás fontos szimbólumává vált.

A délszláv háború közvetlen előzménye Jugoszlávia felbomlása volt. Az 1980-as évek végén a tagköztársaságokban megerősödtek a függetlenségi törekvések, miközben Belgrád a szövetségi állam centralizálására törekedett. Az 1990-ben – Franjo Tuđmannal – hatalomra került horvát vezetés a függetlenség mellett kötelezte el magát, amit a horvátországi szerbek elutasítottak. Horvátország 1991. június 25-én kikiáltotta függetlenségét, amelyre válaszul a Jugoszláv Néphadsereg és a szerb fegyveres erők támadást indítottak. A konfliktus rövid idő alatt teljes körű háborúvá alakult, amely Kelet-Szlavóniát, így Szentlászló térségét is súlyosan érintette. A település ugyanis földrajzi elhelyezkedése miatt fontos összekötő pontot jelentett Eszék és Vukovár térségében.

Magyarok és horvátok közös harca Szentlászló védelmében

Szentlászló ostroma 1991. június 26-án kezdődött, és hónapokon át tartott. A települést rendszeres tüzérségi támadások érték, miközben a támadók több alkalommal próbálták áttörni a védelmi vonalakat.

A falu védői között helyi magyarok és horvátok, valamint a horvát védelmi erők katonái egyaránt szolgáltak. Felszerelésük és fegyverzetük össze sem volt hasonlítható a támadó erők munícióival, mégis sikerült hónapokon keresztül megakadályozniuk a település elfoglalását. Ugyanitt harcolt önkéntesként a védelem oldalán Rózsa-Flores Eduardo is. Kocsis László, Szentlászló parancsnoka 30 évvel a védelmi harcok után úgy nyilatkozott, hogy a 166 védőből 80-an voltak magyarok.

Horvát katonák páncéltörő fegyverrel (Fotó: Wikipédia)

A harcok mindennapossá váltak. A lakosok pincékben és rögtönzött óvóhelyeken kerestek menedéket. Az élelmiszer-, gyógyszer- és lőszerutánpótlás egyre nehezebbé vált, a védők azonban nem adták fel állásaikat.

Az ostrom során Szentlászló jelentős károkat szenvedett. Különösen mély sebet ejtett, amikor október 1-jén a Jugoszláv Néphadsereg aknavetőkkel és ágyúkkal lerombolta a református templom tornyát. A templom nemcsak vallási központ volt, hanem a helyi magyarság identitásának egyik legfontosabb jelképe is.

1991. november 18-án Vukovár eleste megváltoztatta a térség katonai helyzetét, ugyanis a támadó erők nagyobb nyomást tudtak gyakorolni a településre. A körbezárt falu helyzete egyre reménytelenebbé vált, az utánpótlás szinte teljesen megszűnt, a lőszerkészletek fogytán voltak, és a védők létszáma is megcsappant.

Szerb fegyveres járőr Kelet-Szlavóniában (Fotó: Wikipédia)

A végső fordulópont 1991. november 24-én érkezett el. Az életben maradt védők és civilek elhagyták a falut, amely ezt követően szerb ellenőrzés alá került. Sokan Magyarország felé tartottak, míg mások Horvátország biztonságos területeire menekültek. Az ostrom 152 napig tartott, ami a horvátországi háború egyik leghosszabb és legkitartóbb településvédelmi harcává tette Szentlászló történetét.

Az ostrom emlékezete és a horvátországi magyarság sorsa a háború után

A Szentlászlóért dúló harc 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nincsenek információk. Emléküket a falu központjában felállított emléktábla őrzi.

A kelet-szlavóniai hadműveletek térképe 1991 szeptembere és 1992 januárja között (Fotó: Wikipédia)

Kelet-Szlavónia 1998. január 15-én került vissza Horvátországhoz. A lakosság fokozatosan tért vissza Szentlászlóra, ugyanakkor a romok eltakarítása és az újjáépítés évekig tartott. Az elmúlt évtizedekben emlékművek, megemlékezések és kiállítások segítették a történtek feldolgozását. A falu védőinek története a horvátországi magyarság kollektív emlékezetének meghatározó részévé vált.

Szentlászló a szlavóniai magyarság 1991-es helytállásának emlékét őrzi, és a horvát–magyar sorsközösség jelképévé vált.

A település 1991-es elestének 33. évfordulóján, 2024. november 24-én ünnepélyesen megnyitották a Honvédő Háború Múzeumát, amely méltó módon állít emléket a falu védőinek és az ostrom során elesett civileknek.

A múzeum falai között nem csupán a 152 napos ostrom története elevenedik meg, hanem azoknak az embereknek a sorsa is, akik átélték a háború borzalmait. A kiállított fényképek, dokumentumok, személyes tárgyak és visszaemlékezések közelebb hozzák a látogatókhoz Szentlászló egyik legnehezebb időszakát. A múzeum így nemcsak emlékhely, hanem a horvátországi magyarság közös történelmi emlékezetének egyik legfontosabb őrzője is.

A délszláv háború kitörése előtt Horvátországban mintegy 20–25 ezer magyar élt, többségük Kelet-Szlavóniában és a Drávaszögben. Mivel ezek a területek a harcok egyik fő színterévé váltak, a magyar közösség közvetlenül is elszenvedte a háború következményeit.

Szentlászló református temploma (Fotó: Wikipédia)

A horvátországi magyarok többsége támogatta Zágráb függetlenségi törekvéseit, ezért sok magyar nemzetiségű lakos önkéntesként vagy katonai behívó alapján csatlakozott a horvát fegyveres erőkhöz, és részt vett az ország védelmében. A háborút követően a horvátországi magyar közösség lélekszáma jelentősen csökkent, elsősorban a háborús veszteségek, a menekülés és a tartós elvándorlás következtében.

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