Amikor kicsorbult Isten kardja – 1575 éve vívták a catalaunumi csatát

A Nyugat-római Birodalom seregei ezerötszázhetvenöt éve, 451. június 20-án állították meg a catalaunumi csatában Attila hunjait, ez volt a hanyatlóban lévő Róma utolsó jelentős sikere a barbárok ellen.

A Belső-Ázsiából származó hunok 375-ben jelentek meg Európában, ezt tekintik a népvándorlás kezdetének. A nomád életmódot folytató, sztyeppei lovas harcmodort alkalmazó hunok legyőzték vagy elüldözték az Európa keleti részén élő törzseket, amelyek a Dunán átkelve a Római Birodalomban leltek menedékre. A Balkánra betelepült nyugati gótok 378-ban a hadrianopolisi csatában legyőzték Valens császárt, ezzel véget ért a római katonai fölény időszaka. A császárok változtattak politikájukon: megengedték a határukhoz érkező népek letelepedését, amelyek a katonáskodás fejében adómentességet, földeket is kaptak.

A könnyebb kormányozhatóság érdekében I. Theodosius császár 395-ben felosztotta a birodalmat két fia közt. A Konstantinápoly központú keleti birodalomrész gazdaságilag, kulturálisan is fejlettebb volt, és igyekezett a határához érkező törzseket nyugat felé terelni.

A nyugati uralkodók fővárosukat a jobban védhető Ravennába helyezték át, és megkezdték a nehezen védhető területek kiürítését. E provinciák között volt Pannonia is, ahová 433-ban a hunok vonultak be, ezzel központjuk a Kárpát-medencébe tevődött át. A hunok továbbra sem telepedtek le, a környező népeket adófizetésre kötelezték és beolvasztották hadseregükbe.

A 430-as évek közepétől a Hun Birodalom élén két fivér, Bleda (avagy Buda) és Attila állt. Miután többször is feldúlták a Balkánt, a megalázott és rettegő II. Theodosius kelet-római császár éves adófizetésre kötelezte magát a hunoknak. Bleda 445 körül meghalt – a feltételezések szerint testvére ölette meg –, és az immár egyeduralkodó Attila figyelme a Nyugat-Római Birodalom felé fordult. A háborúra az ürügyet Honoria, III. Valentinianus nyugat-római császár nővére szolgáltatta számára. A hatalomvágyó hercegnőt Valentinianus Bizáncba száműzte és akarata ellenére egy idősebb szenátorhoz akarta adni, mire a vérig sértett Honoria Attilához fordult védelemért, és gyűrűjét is elküldte neki. Attila ezt házassági ajánlatként értelmezte, s hozományként Galliát követelte. A császár ezt megtagadta, válaszul Attila 451 tavaszán hadba szállt ellene.

A történetíró Jordanus által félmilliósra becsült, de valószínűleg inkább több tízezres sereg mintegy fele volt hun, a többi a szövetségre kényszerített germán népekből, mint a gepidák, keleti gótok kerültek ki. Attila a Rajnán átkelve betört Galliába, az útjába kerülő városokat felégette, majd a mai Orléans-t vette ostrom alá. A nyugat-római fővezér, „az utolsó rómainak” nevezett Flavius Aetius kiválóan ismerte a hun harcmodort, és belátta, hogy a légiók mellett a letelepített germán népek segítségére is szüksége van ellenük.

Az ő csapatainak nagyjából felét tette ki a hagyományos római katonaság, másik felét a nyugati gótok, alánok adták. A két szemben álló haderő összetétele miatt nevezik a catalaunumi ütközetet „az ókori népek csatájának”, a népvándorlás korának legnagyobb ütközetében mintegy százezren csaptak össze.

A római sereg Orleans felmentésére indult, Attila pedig erről értesülve csapatait visszavonta, mert úgy vélte, nyílt ütközetben nagyobb esélye van a győzelemre. A csata helyszínét és időpontját ma sem ismerjük pontosan, mert a legfőbb forrás, Jordanes krónikája száz évvel később íródott. A leginkább elfogadott dátum június 20., és a történészek többsége a mai Chalons-sur-Marne város környékére teszi a helyszínt, Catalaunumot csak később kapcsolták össze a csatával.

Az enyhén lejtő csatateret egy magas domb uralta, az ütközet ennek birtoklásáért folyt. A rómaiak már kora reggel felsorakoztak, Aetius középre az általa legmegbízhatatlanabbnak és leggyengébbnek tartott alánokat, a balszárnyra a légiókat, jobbra az I. Theoderik vezette vizigótokat tette. Attila csak ebéd után állította hadrendbe seregét: középre a félelmetes hun lovasságot, jobbra a gepidákat és frankokat állította, míg a nyugati gótokkal a vizigótok kerültek szembe.

A hunok a csata kezdetén áttörték az alánok vonalát, de a rómaiak két szárnya tartotta magát, a nyugati gótok Theoderik eleste után sem inogtak meg, sőt inkább bosszúszomjasan folytatták a harcot. A kaotikussá váló küzdelemben egy idő után a hunok két szárnyán bomlott fel a hadrend, ezért Attila kénytelen volt visszavonulást vezényelni lovasságának, és a rómaiak által körbe zárt szekérvárába vette be magát. A hagyomány szerint a hun király annyira reménytelennek látta helyzetét, hogy máglyát rakatott, nehogy élve kerüljön fogságba, de a rómaiak támadás helyett három nap múlva elvonultak.

Jordanes szerint Aetius attól tartott, hogy a totális győzelem a nyugati gótok túlzott megerősödéséhez vezetne, akik még a hunoknál is nagyobb fenyegetést jelentenének a birodalomra. Ezért azt tanácsolta az elesett vizigót király fiának: térjen haza, nehogy testvérei elvegyék előle a trónt. Aetius ugyanígy szabadult meg a frankoktól is, és nem mellesleg a hadizsákmány is egyedül övé maradt. A csata áldozatairól a krónikákban nagyon eltúlzott számok szerepelnek, de az biztos, hogy rendkívül véres lehetett.

Bár a hagyomány az ütközetet sokáig a barbárok feletti utolsó nyugati győzelemként értékelte, ma már elfogadottabb, hogy az inkább eldöntetlen maradt. A hunok legyőzhetetlenségébe vetett hit ugyan megszűnt, de Attila a következő évben Itáliára támadt, több jelentős és gazdag várost kifosztott, és egész Rómáig jutott, ahol Nagy Szent Leó pápa bírta visszafordulásra. Az Isten ostoraként emlegetett hun király 453-ban halt meg, és birodalma szinte azonnal szétesett. Aetiust 454-ben gyilkolta meg a dicsőségére féltékeny III. Valentinianus császár, a Nyugat-Római Birodalom két évtizeddel később, 476-ban megbukott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czika László)