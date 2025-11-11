Tudta, hogy Amerika egy magyar szentről kapta a nevét?

Ha nem is közvetlenül, de egy Árpád-házi szentünk áll Amerika nevének „hátterében”, amire egyre többen figyelnek fel a tengerentúlon is. Izgalmas adalék az amerikai „magyar naphoz”.

Azt már általános iskolában megtanulja minden kisdiák, hogy Amerikát Kolumbusz Kristóf fedezte fel 1492-ben. Sokaknak még az is rémlik a tananyagból, hogy az új kontinens a nevét Amerigo Vespucci olasz felfedezőről és térképészről kapta; ő volt az, aki elsőként állította, hogy Kolumbusz nem csupán egy új átjárót talált Ázsia felé, hanem egy teljes földrészt fedezett fel. Ez mind így is van – de vajon honnan ered Amerigo Vespucci neve?

Az egyik patinás amerikai katolikus portál, a National Catholic Register november 5-i cikkében tárja fel a magyar szívnek kedves választ. A lap munkatársa, Luke Larson, aki kutatóként a budapesti Mathias Corvinus Collegium kötelékében is megfordult, ugyanis rámutat (bár teljes bizonyosságunk ez ügyben nem lehet, hogy tudós arra a következtetésre jutott), hogy Amerigo Vespucci – és így Amerika – neve Szent István királyunk fiához, Szent Imre herceghez vezethető vissza. A valamikor 1000 és 1007 között született magyar királyfi neve (Imre) latinul Emericus, olaszul pedig Amerigo.

A magyar szent tisztelete pedig a középkori Európában, így Amerigo Vespucci szülőföldjén is rendkívül széles körben terjedt el. Mint ismeretes, Vespucci Firenzében nőtt fel, és bankárként, majd hajófelügyelőként dolgozott a híres Medici családnál, amely Leonardo da Vinci, Michelangelo és Galilei patrónusa is volt. A Firenze közelében található San Martino a Mensola-kápolnában található triptichon (háromtáblás oltárkép) Amerigo d’Ungheria, azaz Szent Imre képét ábrázolja, a rá jellemző attribútummal, azaz fehér liliommal a kezében. A kép – amelyet egy Amerigo Zati nevű művész festett 60 évvel Vespucci születése előtt – erős bizonyíték arra, hogy Vespucci korabeli firenzeiek jól ismerték Szent Imrét, és gyermekeket neveztek el róla. Ráadásul a magyar herceg az egyetlen szent, aki az Imre nevet viselte, ezért az Imréket, Amerigókat a keresztelés szertartásakor Szent Imre védelmébe ajánlották. Minden bizonnyal így tettek Vespucci esetében is, aki katolikus család sarja volt, nevelését pedig nagybátyjára, a Domonkos-rendi Georgio Antonio Vespuccira bízták.

Az „Amerika” nevet – tisztelgésként Vespucci dél-amerikai partvidéki útjai előtt – először 1507-ben használták egy, az Újvilágot bemutató térképen, amelyet Martin Waldseemüller atya, egy német pap és tudós készített. A térképet néha „Amerika születési anyakönyvi kivonataként” is emlegetik. Annak ellenére, hogy megpróbálták az új földet Kolumbusz Kristóf után „Columbiának” nevezni, végül az Amerika név ragadt meg, Kolumbusz nevét pedig egy ország neve őrzi a kontinens déli felén.

A lap nem véletlenül közölte a cikket éppen november 5-én, az ugyanis a katolikus egyházban Szent Imre herceg ünnepe.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)