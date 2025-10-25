A Kossuth téri sortűz áldozatairól emlékeztek meg Budapesten szombaton

A kommunisták soha nem akartak jóban lenni a magyar emberekkel, ahogy a nyilaskeresztesek sem, sőt általában a kifelé kacsintó hazai politikusaink és politikai erőink egyike sem – mondta Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese a Kossuth téri sortűz áldozatairól tartott szombati megemlékezésen, a Kossuth téri emlékhelyen. Hozzáfűzte: ezeket a politikusokat a nagy eszmék megvalósításában és a világmegváltó törekvéseik útjában általában csak zavarták a magyar emberek.

Október 25-ében sűrűsödik össze az, amit a mi kommunistáink gondoltak és gondolnak rólunk: egy jól átlátható, szimbolikus térre összegyülekező vagy éppen összetömörített, békés emberek lemészárlása. „Olyan embereké, akik ugyan békések, nincsenek felfegyverezve, de világosan tudják, hogy mit akarnak és mit nem akarnak” – emelte ki Máthé Áron. Hozzátette: tudták, hogy nem akarnak idegen megszállás alatt élni.

„Magyar történelmünkben számos tragikus eseményre emlékezhetünk. (…) Október 25-ére azonban azért kell emlékezni, mert világosan megmutatja a különbséget, hogy ki hol állt a 20. század második felének magyar történelmében”

– hangsúlyozta.

A Kossuth téren 1956. október 25-én eldördült sortűzben meggyilkolt és megsebesített áldozatokról emlékezve koszorút helyezett el az emlékhelyen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke és Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.

Az évfordulóról a hirado.hu-n is megemlékeztünk az alábbi cikkel:

Kiemelt kép: a Kálvin tér felől fekete és nemzeti színű zászlóval halad a Kossuth téri sortűz ellen tiltakozó gyászmenet a Múzeum körúton a Nemzeti Múzeum előtt az 1956-os forradalom idején. Forrás: MTI.