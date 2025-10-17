Dühös oroszlánokként védték hazájukat az egri hősök, számukra akkor és ott Eger vára volt az ország

Egy maroknyi hős 1552-ben megmutatta: még az utókor által a nagy jelzővel felruházott Szulejmán világhódító hadait is le lehet győzni, csak „oly szent akarat” kell, mint az egri hősök lelkében 473 évvel ezelőtt lakozott. Ruszkai Dobó István és maroknyi serege Herkulesként harcolt, az egri nők pedig egy német krónikás szerint „dühös oroszlánok” voltak. Hősiesen védték hazájukat, hiszen számukra akkor és ott Eger vára volt az ország.

Hosszú út vezetett odáig, hogy Tinódi Lantos Sebestyén papírra vethesse ezt a két, csodás sort: „Szégyönvallását császár hadának, / nagy vígaszságát az magyar királynak”. Nándorfehérvár 1521-es eleste óta ugyanis sorra bukott le a magyar hadizászló és sokszor, nagyon sokszor „zengett ajkain / Ozman vad népének / Vert hadunk csonthalmain / Győzedelmi ének”.

II. Lajos – Tiziano Vecellio festménye (Fotó: Wikipedia.org)

Nem sokkal az 1526-os mohácsi csatavesztés után, mely során még a király, II. Lajos is elesett, Szapolyai János erdélyi vajda fejére került Szent István koronája. Csakhogy abban az esztendőben magyarhoni királynak mindjárt kettő is adatott, mert az 1506-ban Bécsújhelyen megkötött Jagelló–Habsburg házassági szerződés értelmében I. Ferdinánd osztrák főherceg is bejelentkezett II. Lajos örökségére.

Mivel mindkét királyt törvényesen és a szokásjognak megfelelő módon, tehát érvényesen koronáztak meg, pillanatok alatt háború robbant ki közöttük.

Ferdinánd bizonyult erősebbnek.

I. Ferdinánd – Id. Lucas Cranach német festő 1548 körüli portréja (Fotó: Wikipedia.org)

Az 1538-ban titokban megkötött váradi béke szerint a keleti király, vagyis János halála után a nyugati király, vagyis Ferdinánd koronája alatt egyesülhet a kettészakadt ország. Csakhogy az addigra már csak Erdélyt és néhány tiszántúli megyét birtokló Keleti Magyar Királyság fejének, I. Jánosnak tíz nappal a halála előtt, 1540. július 7-én fia született, és ez mindent megváltoztatott. Halálos ágyán ugyanis az uralkodó megeskette az 1534-ben váradi püspökké kinevezett György barátot, hogy a fiából királyt csinál.

György barát pedig tartotta a szavát és felrúgta a Habsburg-királlyal kötött megállapodást. Arra törekedett, hogy a kis János Zsigmond számára egyesítse az országot. Ehhez azonban a török segítségét is igénybe kívánta venni. Csakhogy Szulejmán szultánnak nem állt érdekében, hogy a Magyar Királyság újra egységesüljön. Ezért amikor a csecsemő János Zsigmond mellett beavatkozott a királyság nyugati és keleti fele között kiújuló küzdelembe, és 1541-ben már pusztán csak a közeledtének hírével elkergette a Ferdinánd Budát vívó hadait, akkor a maradás mellett döntött.

I. Szulejmán – Tiziano Vecellio festménye, 1530 körül (Fotó: Wikipedia.org)

Augusztus 29-ét Szulejmán a haláláig úgy emlegette, mint a szerencse napja, hiszen élete három nagy győzelme is ehhez a naphoz köthető. 1521-ben ekkor foglalta el a Magyarország déli kapujaként is említhető Nándorfehérvárt, 1526-ban ezen a napon győzött Mohácsnál, 1541-ben pedig e napon foglalta el Budát.

A főváros és az ország középső részének elvesztése döbbentette rá Fráter Györgyöt arra, hogy a török mennyire csalfa szövetséges.

A barát ezt követően megváltoztatta a politikáját, és miközben a színfalak előtt arra törekedett, hogy János Zsigmondnak megtartsa a szultán vazallusává kényszerült Erdélyt, valójában az egész országrészt Ferdinándnak próbálta átjátszani.

Az 1549-ben megkötött nyírbátori szerződés értelmében a következő évben előbb a Tiszántúlt, aztán Erdély egészét is átadja a Ferdinánd hadait vezérlő Gianbattista Castaldonak. Amikor minderről Szulejmán értesült, azonnal megindította a csapatait, hogy torolják meg a barát árulását, de Temesvár mellett az erdélyi katonák legyőzték a törököket.

A császári kormányzó ennek ellenére sem bízott a barátban és 1551 decemberében meggyilkoltatta.

Szulejmán kényszerhelyzetbe került. Az sem állt érdekében, hogy a Magyar Királyság egyesüljön, de az sem, hogy mindez a Habsburg Birodalom égisze alatt következzen be. 1552 tavaszán ezért teljes európai hadseregét Magyarország ellen küldte.

A haditerv értelmében az Isztambulból induló csapatoknak Kara Ahmed pasa vezetésével az Erdély kapujaként is említhető Temes-vidéket kellett elfoglalniuk, Hadim Ali budai pasának pedig Hont és Nógrád vármegye erősségeit kellett birtokba vennie, hogy aztán a két sereg Szolnok menti egyesülése után a roppant gazdag felvidéki bányavárosok felé vezető utat lezáró Egerre rontson.

Portyázó török lovas katonák (Forrás: Wikipédia)

Szulejmán ettől a hadjárattól dupla hasznot remélt, hiszen egyrészt azt várta, hogy a Nándorfehérvárat Budával összekötő Duna menti hódításait újabb földekkel tudja kibővíteni, másrészt pedig azt is remélte, hogy örökre éket ver Erdély és a királyi Magyarország közé.

Ahmed és Ali pasa mintegy 70 ezer harcosból álló egyesített serege szeptember 9-én érte el az Egertől egynapi járásra lévő Abonyt. Dobó István egri várkapitány könnyűlovas alakulata itt rajtaütött a török előőrsön és súlyos veszteségeket okozott az érkezőknek.

Ezzel az összecsapással vette kezdetét az egri vár ostroma.

Az erőviszonyok csöppet sem voltak kedvezőek a védők szempontjából, még akkor sem, ha az 1548 óta az egri várat kapitányló Dobó István mindent megtett annak megerősítéséért. A Tisza menti nemesek, valamint Oláh Miklós egri püspök pénzadományainak köszönhetően nem csak a belsővár, de a külsővár védelmi rendszerét is megerősítette.

Ekkor épült meg a Dobó-, a Tömlöc-, a Föld- és a Sándorbástya. A vár közepét ékesítő ősi székesegyház szentélyét lebontotta, hogy Isten mennyei hajlékának köveiből az emberek földi mentsvárát jelentő Szentély-bástyát hozza létre.

Az ostrom kezdetén nagyjából kétezer katona várta a 70.000-es török sereg ostromát. Komolyabb ágyúból mindössze négy állt Dobó rendelkezésére, amit 17 tarack egészített ki. A fegyverszobában volt még 93 elavultnak számító kanócos puska, 194 kovaköves német puska és 343 szakállas puska is. A töröknek ezzel szemben csak ágyúból közel kétszáz volt.

Eger ostroma, Vízkelety Béla rajza Franz Kollarz litográfiája alapján (Fotó: Wikipedia.org)

Kara Ahmed pasa az Eger-patak mellett vert tábort, Szokollu Mehmed pasa csapatai ettől keletre építették ki az állásaikat. Kara Ahmed pasa az érkezése után rögvest levelet küldött Dobónak, amelyben sűrű fenyegetések közepette felszólította a vár átadására. A magyar várkapitány azonban nem ijedt meg, börtönbe vettette a levél kézbesítőjét, a vár népét pedig megeskette, hogy ha kell, akkor az életük árán is megvédik a várat.

A török szeptember 17-én kezdte meg a falak lövetését. Az ágyútűz a leggyengébbnek vélt Ó-kapu és Bebek-bástya közötti falszakaszra koncentrálódott. Eger vára ugyanis egy hegy szélén, a meredély mellé épült. A város a meredély alatt terült el, a hegy azonban a vár túlsó oldalán folytatódott. Nem véletlen, hogy oda telepítette a török az ágyúkat.

Az első általános ostrom tizenkét napig tartó szakadatlan ágyúzás után, szeptember 29-én indult, Dobó vitézei azonban az addigra már szétlőtt várfalak tetején állva visszaverték a sokszoros túlerőben lévő támadókat. Mindenki, aki csak mozogni tudott, a falakon volt. Még az asszonyok is, akik nemegyszer még a férfiakat is megszégyenítő vitézséggel harcoltak. A roham estére hamvába dőlt, Ahmed pasa pedig a falak további rontására utasította a tüzéreket.

A védők is komoly veszteségeket szenvedtek. Hegedűs hadnagy ekkor döntött arról, hogy elárulja bajtársait és az életéért cserébe a várat átjátssza a töröknek. Cselszövése azonban kiderült és Dobó felakasztatta.

Dobó István (Forrás: Wikipédia)

A folyamatos ágyúzás a külsővár falát szinte teljesen lerombolta, a védők azonban a réseket éjjelente szorgalmasan betömködték földdel, rőzseköteggel, meg amúgy mindennel, amivel csak tudták.

Október 4-én felrobbant a székesegyházban tárolt lőpor.

A hatalmas robbanást követő pánikot Ahmed pasa a saját javára kívánta kihasználni és a Föld-, a Bolyki- és a Tömlöc-bástya által határolt falszakasz ellen általános rohamra vezényelte hadi népét. A sokszoros túlerő betörte az Ó-kaput, ám Dobó ekkor ágyúval az egész épületet szétlőtte, így az ostromlók az összeomló torony alatt lelték a halálukat.

Estére a török hatalmas veszteségeket szenvedve visszavonult. A következő általános roham október 13-án volt, ekkorra azonban a török harci morálja már olyan alacsony volt, hogy a tisztek már csak kardlappal verve tudták a katonáikat a falak alá kergetni. Négy nappal később Kara Ahmed pasa elvonult, Hamid Ali budai pasa másnap követte példáját.

Székely Bertalan Egri nők című olajfestménye hűen ábrázolja a várvédők hősies történetét. A mű központi alakja a török katonák fölé magasodó Dobó Katica (Forrás: Wikipédia)

A bazilika romjai között Dobó és az életben maradt hősök még aznap ünnepi szentmise keretében adtak hálát Istennek. Az egri hősök diadalából fakadó reménység szétáradt az egész országban, hogy a török nem legyőzhetetlen, csupán csak bátorság, harcos elszántság és vasakarat kell hozzá. Ez a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy Balassi Bálint a magyar irodalomban elsőként írhassa le ezt a gyönyörű, két szó alkotta fogalmat: édes hazám. Nagyciklusának 66. versében ezt vetette 1589-ben papírra:

Ó én édes hazám, te jó Magyarország,

Ki keresztyénségnek viseled paizsát,

Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát…

Dobó a török felett aratott győzelemről rögvest tájékoztatta Nádasdy Tamás nádort. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött üzenet szerint „a kemény ostrom a mindenható Isten legfőbb és kimondhatatlan kegyelme folytán a tegnapi napon megszűnt. Az ostrom alatt Isten segélyével hűségünket és buzgalmunkat Ő felsége legkegyelmesebb urunk s annyira sújtott szegény országunk védelmére, a velünk levő katonák nem csekély küzdelmével, az ő vérök, s a mienk ontásával, továbbá az ellenségben okozott kártétellel, a mennyire lehetett, kimutatni igyekeztünk”.

Mindezt Vörösmarty Mihály Eger című versében így írta le 1827-ben:

És Eger áll, többé meg nem kísértve töröktől.

Omladozott kövein vérző férfiak ülnek:

Ők tarták meg Egert, ez volt sasfészke Dobónak.

Kiemelt kép: Székely Bertalan: Egri nők (Forrás: Wikipédia)