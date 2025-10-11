Tizenkétezer éves teverajzok mesélnek egy elveszett civilizációról az arábiai sivatagban

Bámulatos felfedezésre jutott egy német-brit kutatócsoport, amely 12 ezer éves sziklarajzok keletkezését vizsgálta Szaúd-Arábiában – írja az Origo. A portál szerint a kutatás eredményei átírhatják a korai Közel-Kelet történelmét, a rajzok ugyanis egy olyan elveszett civilizáció nyomai lehetnek, amely a sivatag újraéledésekor virágozhatott fel.

A kutatók a Szaúd-Arábia északi részén elterülő Nefúd-sivatagban bukkantak rá a különleges sziklarajzokra, amelyekről azt feltételezik, hogy Kr. e. 12 800 és 11 400 között keletkezhettek, vagyis akkor, amikor a száraz évezredek után ismét megjelentek a szezonális tavak és folyók az Arab-félszigeten. Ezeknek a vízforrásoknak a létét az említett időszakban az üledékvizsgálatok is alátámasztották, amely lehetővé tette emberi közösségek berendezkedését a térségben. Ezek a hatalmas kőbe vésett alakok

„nemcsak művészi kifejeződések, hanem a jelenlét és a kulturális identitás határozott nyomai”

– nyilatkozta Dr. Maria Guagnin a kutatás vezetője, a Max Planck Intézet geoantropológiai kutatóintézetének tudományos munkatársa. Dr. Ceri Shipton a University College London kutatója pedig hozzáfűzte, a rajzok valószínűleg a vízforrásokat és mozgási útvonalakat jelölték, amelyekhez területi jogok és közösségi emlékek társultak.

A research team has discovered over 60 rock art panels featuring 176 engravings in three previously unexplored regions—Jebel Arnaan, Jebel Mleiha, and Jebel Misma…. https://t.co/VYNj6SxYGB — Ancient Pages (@AncientPages) October 2, 2025

A Jebel Arnaan, Jebel Mleiha és Jebel Misma helyszínein fellelt rajzok azért is kiemelkedően fontosak, mivel

ezek nem barlangrajzok, hanem vésett metszetek magas sziklafalak oldalán, amelyek közül némelyik a 40 métert is elérheti.

Mindez mutatja, mennyire fontos lehetett számukra az üzenet – írja az Origo. Az ásatások során különböző kőszerszámok, zöld pigmentdarabok és ékszernek használt kagylók kerültek elő, amelyek alapján a kutatók kapcsolatot vélnek felfedezni fali véseteket készítők és a közel-keleti térség fazekasság előtti kőkorszaki népcsoportjai között. Mégis, az ábrázolások mérete, tartalma és elhelyezkedése egyedülálló — mindez egy elveszett civilizáció sajátos kulturális világát tárja fel, amely a sivatag zord körülményeihez alkalmazkodva fejlődött – írja a portál.

