Több ezer év után először nyitják meg a látogatók előtt a római Colosseum titkos földalatti átjáróját

Közel kétezer éve első ízben nyitják meg a nagyközönség előtt a római császárok hajdani titkos átjáróját a római Colosseumban október 27-én.

A Commodus császárról elnevezett átjárót a Colosseumi Régészeti Park régészei szerint a római császárok feltehetően arra használták, hogy észrevétlenül és biztonságban jussanak el a nekik fenntartott tribünre az amfiteátrumban.

Commodus, Marcus Aurelius császár fia, aki a Ridley Scott rendezte Gladiátor című film révén vált közismertté napjainkban, i.sz. 180 és 192 között uralkodott, a gladiátorjátékok nagy kedvelője volt, sőt maga is gyakran részt vett ezekben. A folyosót felfedezésekor, az 1810-es években nevezték el róla. Valaki állítólag megpróbálta meggyilkolni a kegyetlenségéről hírhedt császárt, amikor az áthaladt a folyosón, de a merénylet kudarcba fulladt. Uralkodásának 192-ben egy összeesküvés vetett véget, meggyilkolásával vége szakadt az Antoninus-dinasztiának.

Az átjáró bejáratánál a régészek arénajeleneteket ábrázoló dekoráció maradványait fedezték fel, közöttük medvevadászat, medveviadalok és akrobatikus mutatványok ábrázolását. Ezek a művészeti elemek megfelelő bevezetőként szolgáltak az arénában várható kegyetlen szórakozásokhoz a régészek szerint.

A folyosót S alakban ásták ki, és a Colosseum területén kívül is folytatódik, de azt nem tudni, hová vezetett.

A munkálatok – szerkezeti állagmegóvás, a stukkó és gipszdíszítések restaurálása és egy új gyalogjáró kialakítása – 2024 októbere és 2025 szeptembere között folytak.

A falakon hajdan átszűrődő természetes világítást új világítórendszerrel egészítették ki. A látogatók a hajdani átjáró digitálisan helyreállított eredeti formáját is megcsodálhatják.

A 2026 elején kezdődő második helyreállítási szakaszban az átjárónak a Colosseumon kívüli szakaszát újítják fel.

Kiemelt kép: A római Colosseum előtt várnak belépésre látogatók 2021. április 26-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)