Felújították a magyar vasúttörténelem egyik legismertebb gőzmozdonyát

Felújították a magyar vasúttörténelem egyik legismertebb, legnagyobb példányszámban gyártott gőzmozdonyát. A Debrecenben kiállított mozdonyt 1885-ben gyártották, és egészen 1979-ig szolgált.

Debrecen vasútállomásának ikonikus látványossága, a 140 éves 326.136-os pályaszámú gőzmozdony állagmegóvó felújításon esett át a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM), valamint a MÁV-csoport közös munkájának köszönhetően – olvasható az MMKM MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint írják, a növekvő forgalom miatt az 1880-as évek végére új tehervonati mozdonyokra volt szüksége a Magyar Államvasutaknak. Ennek nyomán indult el a 326-os sorozat gyártása, amely 1882 és 1898 között 497 példányban készült, és a leghosszabb ideig szolgáló magyar gőzmozdonytípussá vált.

A közlemény szerint bár eredetileg tehervonatok vontatására szánták a járműveket, nagy emelkedésű hegyi pályákon személyszállító vonatok továbbítására is használták. Az 1900-as évek elejétől kezdve a nagyobb állomásokon szinte kizárólag 326-os sorozatú mozdonyok végezték a tolatási munkákat.

A kiállított típus selejtezés után, 1979-ben került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben a műtárgyat szobormozdonyként állították ki. A vontatójárművön utoljára 2011-ben végeztek állagmegóvó munkálatokat.

Ezt követően több mint egy évtized után végre sor kerülhetett a korróziómentesítésre és a szakszerű újrafestésre is, amely méltó külsőt biztosít a történelmi járműnek a következő évekre – írják, hozzátéve, hogy egy új tájékoztató tábla is készült, amely a szobormozdony múltját és műszaki adatait ismerteti.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteménye több mint harminc vasútállomáson kiállított különböző típusú nagyvasúti szobormozdonyt számlál országszerte, amelyek egyszerre szolgálnak történelmi emlékként és emlékeztetőként, valamint hozzájárulnak a helyi vasúti identitás kifejezéséhez. A Múzeum alapvető célkitűzései között tartja számon ezen relikviák begyűjtését, megőrzését és kiállítását – hangsúlyozzák a közleményben.

A szobormozdonyt az állagmegóvási munkák elvégzését követően szerdán mutatták be és adták át a debreceni vasútállomáson.

