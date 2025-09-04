Online ingatlanhirdetés buktatta le a házaspárt: 80 év után került elő egy náci festmény Argentínában

Az argentin hatóságok több mint 80 év után visszaszereztek egy 18. századi festményt, amelyet a nácik loptak el egy zsidó műkereskedőtől Amszterdamban – egy héttel azután, hogy véletlenül felfedezték egy ingatlanhirdetésben.

A Giuseppe Ghislandi olasz mester által festett, rég elveszett Portrait of a Lady (Contessa Colleoni) című festményt a második világháború idején zsákmányolták. Szerdán adta át az argentin igazságszolgáltatásnak Friedrich Kadgien néhai náci pénzügyi tisztviselő lánya, Patricia Kadgien. Ő és férje kedd óta házi őrizetben vannak, ugyanis az ügyészség szerint megpróbálták elrejteni a lopott műalkotást. A The Guardian információi szerint csütörtökön állnak bíróság elé bűnpártolás és az igazságszolgáltatás akadályozásának vádjával.

A festmény nyomára a holland AD napilap éveken át tartó kutatása vezetett. Az áttörést a múlt hét hozta, amikor egyik újságírójuk egy online hirdetésben rátalált Kadgien házára az argentin Mar del Plata tengerparti városában.

Az ingatlanhirdetés fotóján a régóta hiányzó festmény látható – amelyet utoljára 1946-ban láttak, a holland zsidó műkereskedő, Jacques Goudstikker tulajdonában – a házaspár nappalijában, a kanapé fölött.

Másnap Carlos Martínez szövetségi ügyész házkutatást rendelt el az ingatlanban, ám a festménynek nyoma veszett. Azonban a rendőrök két engedély nélküli lőfegyvert és két mobiltelefont foglaltak le.

An 18th-century portrait stolen by the Nazis during WWII is believed to have resurfaced in the most unexpected place: hanging above a sofa in an Argentinian home and discovered not by law enforcement or a museum, but in a photo on a real estate website. https://t.co/Fa489D954v — ABC News (@ABC) September 1, 2025

Hétfőn további négy házkutatás során két másik festményt és rajzot is találtak, amelyeket szakértők a 19. századból származónak vélnek. Az igazságszolgáltatás most azt vizsgálja, hogy ezeket a műtárgyakat is a második világháború alatt zsákmányolták-e.

A Harmadik Birodalom bukása után számos magas rangú náci tisztviselő menekült Dél-Amerikába. Közéjük tartozott Friedrich Kadgien is, aki 1946-ban Hollandiából először Svájcba, majd Brazíliába, végül Argentínába szökött, ahol két lánya született. Úgy vélik, a festmény is vele tartott, és a család birtokában maradt egészen 1978-as buenos aires-i haláláig.

A portré azon több mint 1000 műalkotás egyike, amelyet a nácik Goudstikkertől zsákmányoltak, aki 1940-ben vesztette életét, miután elesett a hajó rakterében, amely biztonságba szállította volna.

Az AD szerint Goudstikker örökösei igényt tartanak a festmény visszaszerzésére.

Kiemelt kép forrása: X.com