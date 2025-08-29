Elhunyt az utolsó amerikai világháborús ászpilóta

Donald McPherson Nebraskából származott, pilótaként szolgált az amerikai haditengerészetnél. 1945 tavaszán a csendes-óceáni hadszíntér utolsó, véres hónapjaiban Grumman F6F Hellcat vadászgépével öt légi győzelmet aratott, és ezzel bekerült abba a szűk körbe, amelyet a légierő történetében az „ászok” foglalnak el.

McPherson 1944-ben teljesítette első légi bevetéseit, ahol az USS Essex repülőgép-hordozóra beosztott VF–83 századnál teljesített szolgálatot. Rövid, de intenzív harci pályafutása során előbb földi célpontok elleni akciókban vett részt japán Kjúsú szigeténél, majd az Okinaváért vívott ütközetben lőtte le első két repülőgépet.

1945. május 5-én három kamikazeként bevetett japán gépet is megsemmisített – ezzel teljesítette az ászpilótává váláshoz szükséges öt igazolt győzelmet.

Szolgálatai alatt háromszor tüntették ki katonai érdemrenddel, ami jól mutatja, hogy a rövid szolgálati idő ellenére is kiváló teljesítményt nyújtott.

A háború után McPherson visszatért szülőföldjére, és egyszerű, közösségi szolgálattal teli életet élt. Postásként dolgozott, ifjúsági sportcsapatokat edzett, és aktívan tevékenykedett a veteránszervezetekben. Katonai múltjáról keveset beszélt, de 2015-ben mégis reflektorfénybe került, amikor átvehette a kongresszusi aranyérmet, az Egyesült Államok egyik legmagasabb polgári kitüntetését.

McPherson halálával egy korszak zárult le: ő volt az utolsó amerikai pilóta, aki a második világháborúban ászként írta be nevét a történelembe.

Az utolsó élő világháborús ász

Az Egyesült Államokban már nincs több élő ászpilóta, de Hugo Broch személyében egy német pilóta az utolsó, aki még él. Utolsó ilyen pilótakén 1943 és 1945 között harcolt a keleti fronton,

összesen 81 igazolt légi győzelmet aratott, mindössze 324 bevetés alatt – ezzel a Luftwaffe, a német légierő egyik legeredményesebb ászává vált.

Harci pályafutása során többször is több ellenséges gépet lőtt le egyetlen napon, és különösen sok, a Vörös Hadsereg által használt páncélozott IL–2 Szturmovik csatarepülőt semmisített meg.

Broch kiemelkedő teljesítményét 1945-ben a Lovagkereszt kitüntetéssel ismerték el, amely a korszak egyik legmagasabb katonai érdemrendje volt. 103 életévével ma is a legutolsó élő képviselője annak a generációnak, amely a második világháború égboltján vívott emberfeletti küzdelmet.

Kiemelt kép: Donald McPherson (Fotó: Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete)