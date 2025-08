Négy generáció alakította ki a kalocsai népművészetet

A Nyár 25 Hungarikum című állandó, a magyar értékeket középpontba állító tematikus eleme a generációról generációra gazdagodó kalocsai népművészet 150 évre visszatekintő történetét mutatta be. A mára a magyar népi kultúra gyöngyszemévé vált, kezdetben csak fehér színből álló kalocsai hímzést, négy generáció alakította ki.

Kalocsára vezetett a Hungarikum útja. A nézők az írás, a pingálás és a hímzés színes hagyatékával ismerkedhettek meg a Duna nyári délelőtti magazinműsorában. Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója, kiemelte, ha valaki ma az mondja, Kalocsa, rögtön a hímzés jut eszébe.

„A kalocsai népművészet a legújabb kori népművészeti stílusok közé tartozik, valójában 150 éves története van”

– mondta az igazgató. Hozzátette, maga hímzés az 1860-as években alakul ki, ami először csak fehér színű volt, virágok nélkül, csak lyukakat hímeztek. Ezt követte egy második korszak az 1880-as években.

„A lányok nem veszik fel anyjuk ruháit, mert azt gondolnák róluk, hogy öregasszonyok, ezért három színt hoznak a népművészetbe, a feketét, a kéket és a pirosat”

– részletezte Romsics Imre, miként alakult ki a háromszínű korai kalocsai hímzés, amellyel együtt egy új, a lyukhímzés után a töltött varrás is megérkezett. A motívumvilág is átalakult, megjelentek a virágok. A következő generáció, az 1900-as években szintén tovább fejlesztette anyáik ruháit, akkor került a hímzésbe a zöld, a bordó és a sárga szín, ezzel párhuzamosan elkezdtek nőni a virágok és megjelentek a csokrok is. „A kalocsai népművészetet a dédunokák teljesítik be az 1920-as évek végén, már 32 színnel varrnak hatalmas csokrokkal hálózva be a felületet” – mesélte az múzeum igazgatója, miként alakította ki négy generáció a kalocsai örökséget, amely egyedülálló módon, hazánkban Kalocsán a falakon is megjelenik.

