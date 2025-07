Holokauszt-emlékhely lesz Prága egyik vasútállomásából, megkezdődött az átalakítás

Megkezdődött a cseh főváros központjától északra álló Bubny vasútállomás nagyszabású átalakítása holokauszt-emlékhellyé.

Az 1923-ban épített vasútállomás épülete, a hozzá tartozó ingatlanok, illetve terület átalakítása két évet vesz igénybe.

Az építkezési munkákat a tervek szerint 2027 márciusában fejezik be, s a nagyközönség előtt májusban, a 2. világháború befejezésének évfordulóján nyitják meg az emlékhely kapuit.

A korszerű holokausztmúzeum neve hivatalosan az Emlékezés és párbeszéd központ – Bubny lesz. A nyilvánosságra hozott információk szerint a klasszikus múzeumi, valamint a multifunkciós kiállítási termek mellett kávéház és különféle közösségi rendezvényeknek szolgáló termek is kialakításra kerülnek. Az átalakított Bubny vasútállomás tehát nemcsak emlékhely és múzeum lesz, hanem egyfajta társadalmi-kulturális központ is, amely helyet ad a holokauszttal és annak mához szóló üzenetével foglalkozó különféle kiállításoknak, rendezvényeknek is.

Az új múzeum terveit a Hradec Královéban működő ARN Studio készítette, megvalósításukra pályázat útján a prágai Metrostav vállalat nyert jogot. A költségeket mintegy 200 millió koronára (3,2 milliárd forint) tervezik.

„A több mint százötven éves vasútállomásból, ahonnan a 2. világháború idején a zsidókkal telt szerelvényeket indították a haláltáborok felé, korszerű múzeumi és oktatási központ lesz, amely megőrzi a holokauszt emlékét és továbbadja az új generációknak”

– nyilatkozott Pavlína Sulcová, a központ igazgatója újságíróknak.

„A holokausztot megelőző években a társadalomban elterjedt a mesterségesen gerjesztett gyűlölet, erősödött a megosztottság, és fokozatosan felszámolták a demokratikus értékeket. Ezért is fontos egy ilyen múzeumi központ kialakítása, hogy mindezekre emlékeztessen és levonhassuk a tanulságokat” – mondta Martin Baxa kulturális miniszter.

A leendő emlékhely egyik emblematikus darabját, jelképes alapkövét már 2015 márciusában leleplezték. Ales Vesely cseh szobrász alkotása – egy égbe meredő vasúti sínpár – a vasútállomás előtti téren látható. A műalkotás a második világháború idején elpusztított csehországi zsidóknak állít emléket, a háború idején innen szállították a prágai zsidókat vonaton a haláltáborokba.

Az „alapkőletétel” időpontja jelképes volt: 1944. március 8-áról 9-ére eső éjjel az auschwitzi koncentrációs táborban mintegy 4000 csehországi zsidót gyilkoltak meg a nácik.

Kiemelt kép: a náci Németország csapatai bevonulnak Brünnbe Csehszlovákia katonai megszállásának kezdetén, 1939 márciusában. Forrás: Wikipedia/German Federal Archives.