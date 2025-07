Olyan római kori őrtornyot találtak Horvátországban, amihez fogható csak Budapest környékén van legközelebb

Egy római kori őrtorony maradványainak feltárási eredményeit mutatták be a hétvégén régészek a kelet-horvátországi Moha (Mohovo) településen, amely a Római Birodalom védelmét szolgáló, a császárkorban létesített szárazföldi határvonalon fekszik és eredete a 2. század végére nyúlik vissza.

Marko Dizdar, a horvát régészeti intézet igazgatója elmondta:

a felfedezett római kori megfigyelőállás jelenleg egyedülálló Horvátországban, a hozzá legközelebbit Budapest közelében találták meg.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna mentén, Újlaktól (Ilok) Kiskőszegig (Batina) találtak még néhány potenciális lelőhelyet, de azok feltárását még nem kezdték meg.

„A kutatásokat azzal a céllal végezzük, hogy a Limes felkerüljön az UNESCO védett kulturális örökségeinek listájára” – hangsúlyozta Dizdar.

Elmondása szerint az őrtorony fából épült, háromszintes és hat méter széles volt, amelyet 2,5 méter mély árkok vettek körül.

Az ásatások alatt a legionáriusok által használt csatok, különböző fegyverekhez köthető leletek és lószerszámok is előkerültek.

Kerámiatárgyakat is találtak, amelyek Dizdar szerint a legionáriusok étkezési szokásait mutatják be. A talált tárgyak között volt egy vasbalta is, amit szerszámként használtak.

A mohai őrtorony körüli ásatások során a vinkovcei kultúra településének maradványait is megtalálták. Ez a kultúra a bronzkor elején (Kr. e. 2500-2200) jelent meg Szerémségben és Kelet-Szlavóniában, ahonnan áterjedt a Kárpát-medence egész déli részére – magyarázta Dizdar.

A feltárás helyszínén kerámiaedény-töredékeket és állatcsontokat tartalmazó gödröket találtak, amelyek elemzése az ehhez a kultúrához köthető emberek jelenlétére fog utalni – mutatott rá.

Megjegyezte, hogy néhány egyedi leletre is bukkantak, amelyekről jelenleg nem tudják, kinek tulajdoníthatók.

A Moha lelőhelyen történő régészeti kutatást a horvát kulturális minisztérium finanszírozza, és a tervek szerint jövőre is folytatódik.

Kiemelt kép: Facebook/Udruga Dolina Mamuta.