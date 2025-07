Óriási álhír terjed a sajtóban: az olaszok épp most próbálják meg lenyúlni Drakulát a románoktól

A napokban röppent fel a hír, hogy egy új kutatás szerint Nápolyban temethették el az hírhedt havasalföldi román fejedelmet, III. Vladot, vagy közismert nevén, Drakulát. Csakhogy az állítás mögött meglehetősen gyenge érvek sorakoznak fel egyelőre, és a jelenlegi ismereteink alapján egyáltalán nem lehet tudományos eredménynek nevezni az új felfedezést. Ráadásul az ügynek sok évre visszamenő előzményei vannak, és ez az egész inkább egy jól szervezett, régóta tartó turisztikai marketingkampánynak tűnik az olaszok részéről, mintsem komolyan vehető tudományos munkának.

A kedd reggeli kávé mellett igencsak felszaladhatott a szemöldöke a történelem iránt érdeklődnek, amikor azt a friss hírt olvashatták: Olasz és román kutatók feltételezései szerint Drakulát Nápolyban temették el, és minden arra utal, hogy egy nápolyi templomban található sír az ő földi maradványait őrzi. Az erről szóló részletes híradás az MTI-ben jelent meg kedd reggel, korábban (a magyar sajtó jelentős részével együtt) korábban mi is beszámoltunk róla.

Két héttel ezelőtt felröppent a hír, hogy Nápoly szívében megtalálták Karóbahúzó Vlad havasalföldi fejedelem sírját. A szakértők szerint csupán álhírről van szó, amely egy mindenféle történelmi alapot nélkülöző, konspirációs elméleten nyugszik – írták a cikkben (de pár nappal korábban egy blogon is megjelent egy hasonló írás ugyanerről).

A Múlt-Kor cikkében hozzátették azt is, hogy már akkor is az Il Mattino nevű olasz napilapban jelent meg egy írás arról, hogy megtalálhatták Drakula sírját – a magyar nyelven kedd reggel körbefutott hírnek pedig ugyanez az Il Mattino a forrása, amely már évek óta terjeszti a valódi alapok nélküli hipotézist arról, hogy Drakula Nápolyban nyugszik.

Emellett a korábbi cikkben is felhívták a figyelmet arra is, hogy miért szakmaiatlanok Glinniék állításai (nemcsak a sárkány motívumra utaló közlés, hanem mások is). Felhívták a figyelmet többek közt arra, hogy „Raffaele Glinni egy ügyvéd és önjelölt történész, aki testvérével a »Mysterious Lucania« nevű, sokat sejtető blogot írja, amely a szabadkőművesektől kezdve a templomos lovagokon át a mágikus történetekig sok mindennel foglalkozik. Már az is árulkodó, hogy Vladra nem fejedelemként, hanem grófként utalnak, amit valószínűleg a Drakula-regényekből és -filmekből vehettek át. Az említett sárkány valóban a fejedelem egyik legfontosabb szimbóluma volt (születésének évében ugyanis édesapját Nürnbergben a Sárkány Lovagrend tagjává választották, ötéves korában pedig őt is), a rend sárkányábrázolása azonban teljesen eltér a nápolyi síron látottól […] A nápolyi sír sárkányfaragása egyébként Matteo Ferrillo címeréből való, aki Maria Balsa apósa volt” – írták többek közt már akkor is.

Feliratok a síron A fentieken kívül a „nápolyi Drakula-elmélet” támogatói arra is hivatkoznak (és a friss hírben is ez a központi elem), hogy a nápolyi templomban lévő síron található néhány érdekes felirat. Többek közt a „Vlad” és a „Balkán” szavak is olvashatók rajta – de ezen említések egyikét sem sikerül konkrétan összekötni Vlad Tepessel. Erről a keddi hírben egész konkrétan azt írták: „Az elméleteket hivatott erősíteni a templom egyik kápolnája falán talált titokzatos felirat, amelynek megfejtését még nem hozták nyilvánosságra” (hogy miért, azt nem indokolták meg), de mindeközben azt állították róla, hogy a román fejedelemről írt eulógia (dicsőítő felirat) a szöveg – ami megint csak jelzi azt, hogy mennyire vehető komolyan és mennyire „tudományos” ez az egész hipotézis. Arról már nem is beszélve, hogy az Il Mattino mostani cikkében a templomban található múzeumközpont (a cikk szerint egyébként nem is történészi végzettséggel bíró) igazgatója, Giuseppe Reale fogalmazott meg állításokat arról, hogy milyen felirat található a síron. Giuseppe Reale (akinek fűződik némi érdeke ahhoz, hogy Drakulával növeljék a látogatottságukat) azt állította: neki román kutatók mondták, hogy Drakula eulógiájáról van szó, anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna a forrását.

Tudományos felfedezés helyett inkább turisztikai marketingkampány az egész

A fentiek tükrében talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Nápolyban nyugvó Drakuláról szóló friss hír inkább tekinthető egy immáron – az állandó cáfolatok dacára – évtizedes hosszúságú turisztikai marketingkampány részének, komolyan vehető tudományos felfedezés pedig nem igazán van mögötte.

Az ügyhöz óhatatlanul is adódik az a közelmúltbeli hazai párhuzam, amelynek részeként a hazai sajtóban megjelent, majd onnan külföldre is eljutott a hír, hogy Mátyás király maradványait azonosíthatták Székesfehérváron – majd kiderült, hogy a feltételezés tudománytalan alapokon áll, és utóbb a Magyar Tudományos Akadémia is megcáfolta azt.

Visszakanyarodva Nápolyra és az ott nyugvó Drakulára: cáfolatok ide vagy oda, a marketingkampánynak meglett a hatása. „Habár egyre többen cáfolják meg az álhírt, a Santa Maria La Nova templom az elmúlt néhány nap során az egyik legforgalmasabb turisztikai helyszínné vált Nápolyban” – írta erről a Múlt Kor még 2014-ben. Azóta már vezetett túrákat is építenek Drakula személyére a templomban, és az is beszédes, hogy az Euronews a mostani friss „hírről” beszámolva azt írta: „Aki egy erdélyi utazásra gondolt, Drakula gróf történetének nyomában, annak lehet, hogy meg kell változtatnia úti célját, és Románia helyett Olaszországba kell mennie.”

Mindez persze nem meglepő annak fényében, hogy a Drakula-kultusz nagyon is reneszánszát éli a napokban– mi sem példázza ezt jobban annál a friss hírnél, amely szerint még egy új élményparkot, egy „erdélyi Disneylandet” is részben az ő személyére húznának fel Romániában.