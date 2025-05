Ötezer éves kenyeret találtak és sütöttek újra Törökországban

Ez az ásatáson előkerült, legrégebben sütött kelesztett kenyér, amely javarészt megtartotta a formáját – mondta Murat Türkteti régész, az ország középső részén fekvő Eskisehirtől nem messze található küllüobai ásatások igazgatója.

– mondta a múlt héten tett felfedezésről a régész.

A 12 centiméter átmérőjű, lapos és kerek küllöobai kenyeret 2024 szeptemberében találták, a bronzkorban, egy i.e. 3300 táján épült lakóhely küszöbe alá ásták el, de előbb letörtek belőle egy darabot. Türkteki ebből arra következtetett, hogy a művelet valószínűleg valamilyen szertartás része volt – írja az MTI.

A bronzkorban a hettiták ősei, az anatóliai hattik éltek Eskisehirben. „Küllöoba közepes méretű város volt, ahol kereskedelem, kézművesség, mezőgazdaság, bányászat folyt. Egyértelműen fennállt valamilyen családi és társadalmi rend” – fejtette ki Deniz Sari régész.

5,000-year-old bread rises again.

In the early Bronze Age, a piece of bread was buried beneath the threshold of a house in what is today central Turkey. Now, more than 5,000 years later, archaeologists have unearthed it, and helped a local bakery to recreate the recipe — with… pic.twitter.com/eJhym0WvEF

— AFP News Agency (@AFP) May 28, 2025