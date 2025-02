Már legendás találkozásuk előtt ismerhette egymást Jókai Mór és Laborfalvi Róza

A romantika korának legnagyobb magyar írója, a 200 éve született Jókai Mór és első felesége, Laborfalvi Róza ikonikus találkozásának története általános iskolás tanulmányokban is szerepel. Ám ismeretségük valószínűleg korábbra datálható – derült ki az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorából.

Az 18480–49-es forradalom és szabadságharc idején kötött házasságot Jókai Mór és Laborfalvi Róza, megismerkedésük nagy pillanata a történelem és irodalom tankönyvek lapjairól is visszaköszön. Mikszáth Kálmán és maga Jókai Mór is elbeszélte, amint a Nemzeti Színház közönségének szeme láttára egymásba szerettek. „1848. március 15-én Jókai felment a színpadra, hogy lecsendesítse a közönséget, ekkor szembetalálkozott Laborfalvi Rózával, aki levette kebléről a kokárdát, és Jókai mellére tűzte” – mondta a Librettóban Gajdó Tamás színháztörténész, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa. Hozzátette, a pár néhány hónap múlva házasságot kötött, pedig Jókai teljes családja ellenezte, és egyúttal Petőfi Sándor barátságát is elvesztette. „Legjobb barátja azért fordult el tőle, mert nem akart tudomást venni arról, hogy egy nála hét évvel idősebb színésznőt kíván felségül venni. Laborfalvi Rózát adósságok terhelték, és nem olyan jellemű asszony volt, mint amilyet Jókainak elképzeltek. Ráadásul volt egy kislánya is, akit intézetben neveltek” – részletezte a színháztörténész.

Jókai Mór és Laborfalvi Róza (Fotó: Librettó)

Egyes források szerint, bár az ikonikus pillanat megtörtént, azonban már ez előtt is ismerhette egymást az író és a kor ünnepelt színésznője. „A valóságban megismerkedésük jóval előbbre, akár évekkel korábbra is tehető. Közös volt a kapcsolati hálójuk, vélhetően a Szigligeti családnál találkoztak már a Nemzeti Színházban történt jelenet előtt” – mondta a Librettóban Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész. Megosztotta a nézőkkel: Jókai unokahúga, Váli Mari visszaemlékezéseiből úgy tűnik, hogy ez már az elhíresült történelmi momentumban egy működő kapcsolat volt.

A 2025-ös évet Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánította az Országgyűlés.

