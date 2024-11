Rekordösszegért kelt el a Titanic utasait megmentő hajóskapitány arany zsebórája

Az aukciósház szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha is fizettek Titanic-emléktárgyakért, és amelyet egy amerikai magángyűjtő vásárolt.

Hozzátették, hogy az eladás a szerencsétlenül járt óceánjáró iránti „erős rajongást” bizonyítja.

A 18 karátos Tiffany & Co órát az általa 1912-ben megmentett túlélők adták Sir Arthur Rostronnak, az RMS Carpathia utasszállító hajó akkori kapitányának.

Az órát a Titanic leggazdagabb emberének, John Jacob Astornak az özvegye adta át Sir Rostronnak.

Az aranyórán ez a felirat olvasható:

