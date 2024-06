Film készült a száz éve született magyar hősről

Száz éve született Brusznyai Árpád, 1956-os veszprémi mártír. A Ritmusgyakorlatok című játékfilm Brusznyai Árpád és családja, illetve Veszprém rettegett pártvezetőjének, Papp Jánosnak párhuzamos történetét mutatja be.

Brusznyai Árpád 1956 egyik emblematikus hőse: ha azt mondjuk, hogy a vidék forradalma, akkor eszünkbe jut a harminchárom éves középiskolai tanár, aki amikor a történelem belép az életébe, akkor felnő ehhez a feladathoz – mondta az M1-en Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke.

„Veszprémben ő fogalmazta meg, majd képviselte a forradalmi követeléseket. De ami legalább ilyen fontos: rendet tartott. A forradalmi hangulat ellenére is a törvényesség mentén rendezte az életet. Az pedig már túlmutat az ő személyes sorsán, hogy hogyan lett egy felelősséget vállaló civilből ’ötvenhatos mártír. Miért kellett a hatalomnak kivégeznie? – erre mutat rá a film” – mondta Földváryné Kiss Réka.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke fontosnak nevezte, hogy arcot tudjunk adni a történelemnek.

„Az ’56-os hőseink pont olyan emberek voltak, mint mi.”

Hozzátette: Brusznyai felesége, Honti Ilona vezetett egy naplót, ami a közelmúltban került elő.

Sólyom László köztársasági elnök leleplezi Brusznyai Árpád ötvenhatos mártír emklékművét, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész alkotását a veszprémi Megyeház téren 2008. január 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„A naplón keresztül bepillantást nyerhetünk a család történetébe. Milyen az, amikor egy hároméves kislány várja haza az édesapját, egy feleség pedig a férjét, és harcol, küzd, és tartja a családban is a lelket egy elnyomó hatalommal szemben. Látjuk azt is, hogy az életfogytiglani börtönbüntetésben reménykedtek, mert az az életet jelentette, és azt is látjuk, hogy másodfokon egy párttitkár beavatkozása révén halált kap az, aki semmilyen törvénybeütközőt sem csinált” – mondta.

Földváryné Kiss Réka az édesanya későbbi történetét is megrendítőnek nevezte, hiszen az asszony a kivégzett férj emlékének ápolásán keresztül 1956 emlékét is ápolta.

A Ritmusgyakorlatok című játékfilm kapcsán a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke elmondta: a filmben két egykorú ember jelenik meg. Egyikük Brusznyai Árpád, a tanár, másikuk Veszprém pártvezetője, Papp János. Novák Tamás rendező megrendítően mutatja be az ő párhuzamos történetüket. A rendező sokat használja a naplót, ami személyessé teszi a filmet.

A műnek nemcsak a hősies helytállás az üzenete, de az is, hogy minden korban van személyes felelősség is.

A filmet hamarosan a közmédia is műsorára tűzi, de el lehet érni a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján is.

Kiemelt kép: Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke