Thaiföldi műkincseket szolgáltatott vissza a Metropolitan Múzeum

Két, ezeréves bronz szobrot szolgáltatott vissza a Thaiföldi Nemzeti Múzeumnak kedden a New York-i Metropolitan Múzeum, amelynek gyűjteményébe egy néhai brit származású műkincskereskedőn keresztül kerültek a Thaiföldről illegálisan eltulajdonított műtárgyak.

Az Álló Siva vagy Arany fiú és a Térdelő nő című bronz szobrot ünnepélyes keretek között adták át a Thaiföldi Nemzeti Múzeumban. A thaiföldi kulturális miniszter köszönetet mondott a thai „nemzeti kincsek” visszaszolgáltatásáért.

A ceremónián jelen volt John Guy, a Metropolitan ázsiai és délkelet-ázsiai gyűjteményének kurátora, aki a korszak „páratlan remekműveinek” nevezte a két szobrot. A kurátor felidézte, hogy a Metropolitan Múzeum tavaly indította el kulturális javakkal kapcsolatos kezdeményezését, amelyben elkötelezte magát a műkincsek felelős gyűjtése, és a világ kulturális örökségének közös gondozása mellett.

A Metropolitan Múzeum 2023 decemberében jelentette be, hogy Thaiföldnek és Kambodzsának is visszaszolgáltatja azokat a gyűjteményébe került műkincseit, amelyekhez a néhai Douglas Latchford műkincskereskedő révén jutottak, akiről kiderült, hogy Délkelet-Ázsiából illegálisan szerzett be műkincseket, és hamis eredetigazolásokat állított ki.

Latchford ellen 2019-ben az Egyesült Államokban vádat emeltek illegális műkincskereskedelem miatt. A kambodzsai és indiai műkincsek szakértőjének tekintett férfi, aki tagadta a vádakat, kiadatása előtt, 2020 augusztusában hunyt el Bangkokban, ahol évtizedekig élt.