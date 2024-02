A magyar cukrászmester, aki megelőzte a korát

A világ legtöbb országában ismert Dobos C. József tortája, a „dobos”, ő volt Magyarország cukrásztörténetének egyik legnevesebb alakja.

1847-ben született Pesten, édesapja Dobos András szakács, édesanyja Gogola Rozália. Apja és családja minden tagja generációkon keresztül szakács volt. Dobos C. József dédapja is szakács volt, Rákóczi fejedelem szerencsi birtokán. Az elemi ismereteket a szülőházban tanulta, és már iskolaévei előtt tudott írni és olvasni. Ennek ellenére az iskolában rosszul tanult, viszont jó nyelvérzékkel rendelkezett. Még tízéves sem volt, már az apja mellett kuktáskodott az Andrássy családnál és inaséveit is töltötte.

Dobos már tizenhat évesen kiválóan beszélt franciául és németül, és nagy figyelemmel kísérte a kávéházakat, vendéglők életét, étlapjait és berendezéseit.

Egy fagyos téli napon nyitotta meg csemegekereskedését

A későbbi Csekonics báró palotája helyén, a Kecskeméti utca 12-ben 1878-ban megnyitotta „Bor és gyümölcskereskedő” üzletét Dobos C. József. Akkor még maga sem gondolta, hogy rövid időn belül Pest egyik legkeresettebb cukrászdája lesz az övé. Jól képzett szakács és cukrászmester volt, aki szerette a mesterségét, és fáradhatatlanul készítette különleges cukrász remekeit. A fiatal Dobos nem csak a magas minőségű édességek készítésében volt kiváló, de az üzleti reklámhoz is remek érzéke volt. A cukrászda megnyitását is egyedi ötlettel oldotta meg: kirakatából két hatalmas, pezsgővel és vörösborral töltött gorgonzola (puha olasz sajtfajta) hívogatta a vendégeket.

Dobos kirakata még ma is csodás látványosság lenne

A Szervita tér 5. szám alatt az 1880-as évek derekán különleges csemegeboltot tartott fenn. Ebben a falatozóban lehetett kapni sok más ínyencség között, szarvasgombás libamájpástétomot is, adagonként kimérve.

Az üzlete mögötti laboratóriumában állandóan új megoldásokkal kísérletezett. A bolt hamarosan ismert lett, és a kiváló édességek híre messze földre is eljutott. Dobos mester kirakata még ma is csodás látványosság lenne. Azon dolgozott, hogy olyan tortát készítsen, amely a kezdetleges hűtési technikái mellett is hosszú ideig fogyasztható maradjon. Így született meg 1884 végén az a torta, amely azután 1885-től, boltja legnagyobb nevezetessége lett, s mely „halhatatlanná” tette, az országban és külföldön is.

Erzsébet királyné is megkóstolta a dobos tortát

A legenda szerint Dobos cukrászmester inasa, amikor vajat köpült, véletlenül porrá tört süvegcukrot tett a vajba só helyett. (Ebben az időben így tartósították a vajat) Dobos mester nem dobta ki az „elrontott“ vajat, hanem megkóstolta, és többszöri próbálkozás után megalkotta az akkor óriási újdonságnak számító vajas krémet, amit ma már mindenki használ szerte a világban. 1885-ben, Budapesten a Városerdőben (Városliget) megrendezték az Első Budapesti Országos Általános Kiállítást, ahol Dobosnak saját, mutatós és nagy figyelmet keltő pavilonja volt. Itt közel száz pincér, tíz szakács és ugyanannyi konyhai kisegítőnő dolgozott.

Erzsébet királyné és I. Ferenc József is meglátogatták a kiállítást és betértek Dobos mester pavilonjába is, ahol természetesen ő maga szolgálta ki őket. Az uralkodópár állítólag megkóstolta a finom különlegességet is.

Dobos cukrászmester „Dobos-tortája” öt réteg habkönnyű piskóta lapból, vajas csokoládé krémből, és a tetején az elmaradhatatlan roppanós karamellből állt. Sikeresen próbálkozott sok más újítással is, cége számos kiváló konzervet készített, így például konzervált spárgát, cukorborsót, szarvasgombát, lúdmájat és balatoni fogast. Megtalálható volt többféle lekvár is, és számtalan konzervféleség. Receptjeit feljegyzéseit nagy gondossággal szerkesztette, amelyek szakácskönyv alakjában megjelentek, melyeket a mai napig is változatlan tartalommal nyomtatják újra.

Nagyúri házaknál, kastélyokban divat volt Dobossal rendeztetni a fogadásokat. Európa országait beutazta, és minden nagyobb városba eljuttatta a „Dobos-tortát”, amit a mester által kifejlesztett fadobozban szállították. A tortát – hogy ne sérüljön – zárt szekereken, sózott jég között szállították a műhelyéből Nyugat-Európa nagyvárosaiba. Korábban szállított külföldre süteményeket és persze „Dobos-tortát”, mint Kugler vagy Gerbeaud. Alig győzte a megrendeléseket Bécsből, Berlinből, Párizsból, de a nagyúri estélyeknél is nagy divat lett a Dobostól rendelni.

Riedl József volt az egyetlen cukrász, aki képes volt megközelítően azonos tortát készíteni

Dobos mester, alkalmazottait munkatársaiként kezelte, és beavatta őket a műhelytitkokba is. Inasai akkor sem adták ki egyetlen titkát sem amikor a vetélytárs cukrászok hatalmas összegekkel próbálták megvesztegetni őket. Dobos mestert nagyon jószívű embernek tartották, aki a szegényeket, öregeket, árvákat is mindig segítette. Karácsonykor és újévkor állítólag ládaszámra kaptak tőle a nincstelenek ajándékot.

Csak arra volt büszke, hogy ő a dobostorta első készítője, és a torta receptjét évtizedekig nem fejtette meg senki, pedig az akkori cukrászok közül sokan próbálkoztak vele.

Riedl József volt az egyetlen cukrász, aki képes volt megközelítően azonos tortát készíteni. A receptet persze ő sem mondta el senkinek. A nagylelkű Dobos 1906-ban átadta az eredeti receptet a Fővárosi Cukrász és Mézeskalácsos Ipartestületnek, azzal a kitétellel, hogy bármelyik ipartestületi tag azt szabadon felhasználhatja.

Az első világháborúban érte az első storke, a másodiknál már tüdőgyulladást is kapott, és 1924. október 10-én a János-kórházban meghalt. A legnagyobb csendben temették el a Farkasréti temetőben. A „Dobos-torta” mint a magyarság egyik csúcsteljesítménye „hungarikum” lett, és ott van minden magyar cukrászda asztalán.