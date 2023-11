Nemcsak keleti, hanem nyugati hódítók elől is menekítették a Szent Koronát

Kalandos „élete” volt a magyar államiság jelképének számító, legbecsesebb kincsünknek, ezeréves történelmünk legfőbb szimbólumának. A Szent Korona nem mindennapi történetével is foglalkozott a Delta harmadik adása. A műsorban megszólaló történész, Pálffy Géza az Almárium nézőit is beavatta néhány titokba.

A történelemből ismert, hogy többször is el kellett menekíteni hazánkból a Szent Koronát. „Történetének hatodát emigrációban töltötte. Tizenegyszer vitték külföldre, legtávolabb az Amerikai Egyesült Államokba jutott el. Nemcsak keleti – tatár, török, szovjet csapatok –, de nyugati hódítók elől is védelmezték, Napóleon hadai elől kétszer is. Amikor 1645-ben a svédek elfoglalták Alsó-Ausztriát, akkor is elvitték” – osztotta meg az Almárium nézőivel a kalandok egy részének históriáját a történész. Pálffy Géza azt is elmesélte, hogy a koronaládát négyszer ásták el, és hatszor törték fel. A teljes beszélgetés az Almárium Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A történész a Dunán szombat délutánonként látható Delta korábbi adásában is számos érdekességet osztott meg a nézőkkel a Szent Koronáról. A tudományos-ismeretterjesztő műsor ezzel is foglalkozó „Titok” című része a Médiaklikk-oldalon újranézhető.

