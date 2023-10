Egész napos programsorozattal készül a hadtörténeti intézet az első világháború lezárásának 105. évfordulójára

Egész napos programsorozattal készül az első világháborút lezáró fegyverszüneti megállapodás aláírásának 105. évfordulójára a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) és a Bálna Honvédelmi Központ.

Az esemény Facebook-oldalán azt írták: 1918. november 11-én írta alá Németország az antanthatalmakkal a fegyverszüneti megállapodást, és ezzel véget ért a négy évig tartó Nagy Háború.

Az esemény 105. évfordulójának alkalmából

november 11-én egész nap tematikus kulturális programokkal készülnek: előadásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület hagyományőrző programjaival és egy nemzetközi filmpremierrel.

A Bálna Honvédelmi Központ előtti alakulótéren a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület összfegyvernemi sorakozójával és díszlövéssel kezdődnek a programok november 11-én délelőtt, az épületben pedig hagyományőrzők többek között az olasz hadszíntérről származó relikviákat mutatnak be, de szó lesz az utászok és huszárok szerepéről, a háborúról a vízen, a katonai egyenruhák változásáról a praktikum és az esztétikum függvényében.

Előadáson mutatják be az osztrák-magyar haditengerészet egyenruháit, az Osztrák-Magyar Monarchia rohamcsapatait, a Nagy Háború régészeti örökségét és meséit, valamint az ismétlőpuskák szerepét az első világháborúban.

Délután kerekasztal-beszélgetést rendeznek a Nagy Háború emlékezetéről, majd bemutatják a többszörös platinalemezes svéd Sabaton zenekar „The War To End To All Wars – The Movie” című, az első világháború eseményeit feldolgozó animációs filmjét.

Hozzátették: a Sabaton idén júniusban indította útjára a „History Rocks” elnevezésű globális múzeumi projektjét, amelyhez a magyarországi vetítésnek helyet adó Bálna Honvédelmi Központon kívül

olyan jelentős hadtörténeti múzeumok csatlakoztak, mint például a németországi Festung Königstein, az ausztráliai Army Museum of South Australia, a kanadai TheMuseum, a brit Royal Armouries és a franciaországi Musée de l’Armée.

A Bálnában a Zrínyi Kiadó tematikus könyvvásárt is tart november 11-én, így a látogatóknak lehetőségük nyílik az első világháborús ismereteik bővítésére.

Az esemény regisztrációhoz és jegyvásárláshoz kötött, ezt a Bálna oldalán tehetik meg az érdeklődők.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán