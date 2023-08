Kör alakú sírra bukkantak a régészek, fantasztikus látvány tárult a szemük elé

A sírra a perui fővárostól, Limától mintegy 900 kilométerre északra bukkantak.

A kör alakú sír átmerője szokatlanul nagy, a hant pedig nagyjából egy méter mély. A becslések szerint a benne feltárt maradványokat i. e. 1200 körül temethették el.

A sírt magába foglaló régészeti lelőhelyet megjárt kutatók szerint a pap lehetett a régió első vallási vezetőinek egyike.

A joint team of Peruvian and Japanese researchers has made an incredible discovery – the tomb of an elite religious leader, dubbed the “Priest of Pacopampa,” dating back 3,000 years. 🪦https://t.co/2w0vLRbuiz

— Euronews Culture (@euronewsculture) August 29, 2023