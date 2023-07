Váratlan helyen bukkantak rá egy ősi kínai tárgyra

A hét centiméter hosszú késnyél valójában egy 1918-as ásatás alkalmával került elő a felső-ausztriai városban, de csak most azonosították helyesen az eredetét német szakértők segítségével. Kiderült, hogy a lelet a selyemút mentén fekvő Níja-oázisból, a Taklamán-sivatagból, a ma Kínához tartozó Hszincsiang-Ujgur autonóm területről származik.

Wels a római ókorban virágzó kereskedelmi központ volt Ovilava néven, de a régészek szerint a kés nem kereskedelem révén, hanem egy korabeli utazó személyes tárgyaként került 6000 kilométerre nyugatra a selyemúton át.

Sensational find in Wels in Austria, the Roman town Ovilava! An ivory knife handle from Western China that traveled all the way in Roman times: https://t.co/wBMOsY1Drw

What other evidence of Roman-Chinese exchange may be sleeping in our museums’ storages?

