Kecskeméten iszapvulkánok törtek a felszínre, több ház összeomlott, beszakadt a városháza mennyezete, megdőlt a zsinagóga tornya – 112 éve történt az egyik legnagyobb magyar földrengés

112 éve, 1911. július 8-án következett be Magyarország történetének egyik legnagyobb földrengése Kecskeméten. Hajnali két órakor mozdult meg a föld, az epicentrum a város északkeleti határában volt – hangzott el az M1 Hírek Plusz adásában.

A rengés ugyan rövid ideig tartott, de nagy erejű volt, a Richter skála szerinti 5,6-es magnitúdójú, és több kisebb utórengés is követte. A földmozgást Győrben és Szegeden is érezhető volt, de észlelték a temesvári, a zágrábi és az ógyallai mérőállomásokon is.

A rengés a Kapos vonalától Kecskeméten át Érmellékig húzódó közép-magyarországi törésövhöz kapcsolódott. Szinte csodával határos, de a katasztrófában senki sem halt meg, ugyanakkor a beszámolók szerint sokan megsérültek.

A rengésben nagyon sok lakó és középület is megrongálódott, minden negyedik ingatlanban keletkezett valamilyen kár, és több ház is összeomlott.

Beszakadt a Városháza közgyűlési termének mennyezete, a belvárosi Zsinagóga kupolája megdőlt. megsérült a laktanya, és az állami és gyermekmenhely lakóit is evakuálni mellett. Megsérült a Beretvás Szálloda, a befejezés előtt álló Katolikus Bérház, a Közgazdasági Bank, a Törvényszéki Palota, a Luther-palota oromfala pedig rádőlt a szomszéd házra.

A rengés következtében iszapvulkánok törtek a felszínre a város körüli földeken, a talaj folyósodása miatt.

A katasztrófáról a Vasárnapi újság július 16-i száma több képet is közölt. A földrengés utáni napokban a katonaság segítségével kezdték meg a romok eltakarítását. A legsürgősebb kiadások fedezésére a város segélyeket és államkölcsönt kapott. Emellett széleskörű társadalmi összefogás indult meg, amelyben főszerepet vállaltak az egyházak és a korabeli civil szervezetek.

A városi középületek helyreállítási munkáit a tervező építészek irányították. A továbbiakban minden nagyobb építkezésnél fokozottan figyeltek a biztonságra, a vasbeton használatára. Kecskemét városa hamarosan megkezdte az előkészületeket földrengésjelző állomás létesítésére.