Izzítsd a kanócot! – Díszlövések dördültek Dobó István, a hős egri várkapitány emlékére

A szarkofág megáldásával vette kezdetét az emlékünnepség a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban Dobóruszkán, majd a helyi intézmények megkoszorúzták a katolikus földbirtokos, egri törökverő várkapitány végső nyughelyét.

Úgy gondoljuk, hogy mindazokat a hősi tetteket, amiket akkor Dobó kapitány, az egri nők és a várvédő vitézek elértek, azokból nekünk is táplálkozni kell a mai napokban is. Dobó István személye és munkássága, ahogyan a kultusza és a közös gyökér is, kötelez” – hangsúlyozta Ringert Csaba, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója.

Hozzátette: a két település évek óta szoros kapcsolatot ápol és együttműködik, és ez a feladatuk a jövőben is.

„Ezt a kultuszt és ezt a példát méltó módon ápoljuk, ezt az örökséget mind a jelenben, mind a jövő generációi számára tényleg a kirakatba tegyük, hogy milyen dicső hősökre lehetünk mi büszkék otthon Egerben és itt Dobóruszkán, a felvidéki magyarság körében” – mondta Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere.

Díszlövéshez készülnek az egri vár vitézei:

„Puskát tartsd a válladhoz. Izzítsd a kanócot! Serpenyőt nyiss! Dobó István újra temetésének tiszteletére Istennek nevében! Tűz!”

Egy Dobó kardot és egy animációs filmet kaptak a dobóruszkaiak Eger Városától és a Dobó István Vármúzeumtól. Azokat a Pásztor Ferenc Emlékházban helyezik el, amelyet a plébaniatemplom mellett, az egykori kántorházból alakítottak át az 1914 és 1932 között Dobóruszkán szolgáló lelkipásztor tiszteletére.

„1922-ben írta ezt a kis könyvet. Abban Dobó Istvánnak a szarkofágját úgy írja le, hogy tulajdonképpen hogy is szedték szét 1712-ben a szarkofágot” – mondta Varga Judit dobóruszkai idegenvezető.

Az Ung-vidéki településen a helyiek szájhagyomány útján mindig is tudták, hogy a helyi ősi templomban vannak Dobó István földi maradványai. De teljes biztonsággal ezt senki sem tudta, és semmi sem bizonyította. 2006-ban a helyi önkormányzat a szlovák kormány anyagi támogatásával kutatásokba kezdett, és

a templom szentélyének padozata alatt meg is találták Dobó István földi maradványait.

2008-ban került sor a híres törökverő várkapitány újratemetésére. A hely fontos zarándokhely lett.

Kapcsolódó tartalom

A Pásztor Ferenc Emlékházat tavaly hozták létre. A lelkipásztor és Dobó István emlékének állít emléket. Eger városa és az egri Dobó István Vármúzeum nagysegítségére van a helyieknek az itt bemutatott gyűjtemények gyarapításában. Az emlékünnepségen bemutatták azokat a gyűrűket, nyakékeket, karkötőket és a temetkezési fejdíszítést, ezért a feltárások során Sulyok Sára, és lánya Krisztina sírjában találtak, és amelyek állandó tárlaton, a tőketerebesi Andrássy-kastélyban működő múzeumban láthatók.