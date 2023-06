Nyomára bukkanhattak a legendákban élő településnek

A legenda szerint Jomsborgot a híres Kékfogú Harald dán és norvég király alapította a 960-as években. A normann uralkodót a 11. század közepén lerombolt településen érte a halál.

Dr. Wojciech Filipowiak lengyel régész úgy véli, hogy a település maradványai Lengyelországban, a Balti-tengeren fekvő Wolin szigetén, az azonos nevű város közelében lehetnek.

Filipowiak szerint a helyszínen egy erődítmény állhatott, amelynek létezésére egy fából készült móló utal, amelyet a régésznek a közelmúltban sikerült felfedeznie. A móló a normann hódítások korában kereskedelmi állomásként szolgálhatott.

