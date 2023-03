Egy rejtélyesen eltűnt nép nyomait találták meg egy titokzatos teremben

A mocsika indián kultúrához köthető szertartási termet tártak fel, a Columbia Egyetem és a Denveri Természettudományi múzeum régészei. A különleges termet közel 1400 éves, kétarcú alakokat ábrázoló falfestmények díszítették.

A mocsikák dél-amerikai indiánok voltak, akik az Andok környékén, Peru északnyugati partvidékén 1–7. század között leginkább a folyóvölgyek oázisaiban éltek. A 300 és 800 között virágzott (majd ezután rejtélyesen eltűnt) mocsika vagy moche birodalomban – a mai Trujillo 480 kilométernyi környékén – 15 ezren élhettek.

A kétarcú embereket ábrázoló freskókkal egy Krisztus után 550-800 között épített Panamarca nevű épületkomplexum vályogfalait dekorálták ki. A feltárt festmények között vannak, amelyek csupán egy alakot jelenítenek meg, de a régészek találtak olyanokat is, amelyek komplett jeleneteket ábrázolnak. A jelenetekben az emberi alakok mellett egy különös antropomorf kígyó is megjelenik, illetve az egyik ember egy tollas legyezőt és egy serleget is tart a kezében négy kolibrivel.

„Panamarca figyelemreméltó művészi innováció és kreativitás helyszíne volt, ahol a festők kreatív és jelentőségteljes módon dolgozták ki a művészeti kánonok ismeretét, miközben Nepena népe megalapozta pozícióját a messze déli Moche-világban” – mondta Lisa Trever, a Columbia Egyetem munkatársa.

Az ásatások során nemcsak a freskókat fedezték fel, hanem találtak többé kevésbé épen maradt kerámiákat és trópusi madártollakat is – olvasható a Heritage Daily cikkében.

