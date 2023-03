A szaladógéptől a modern bringákig – Az első bicikli megalkotója egy karlsruhei gróf volt

Karl Friedrich Freiherr Drais von Sauerbronn, aki nagy természetszerető és széles tudással rendelkező tudós volt, 1817-ben elkészítette az első kerékpárt, melyet Laufmaschinének, vagyis szaladógépnek nevezett el. Pedálja nem volt a favázas biciklinek, így lábbal kellett lökdösni, mint a gyerekek a kerekes lovat. A köznyelv elnevezte „hobbilónak”, mert távolra is elvitte a rajta ülőt. Drais hét kilométert tett meg a „szaladógép” nyergében ülve Mannheimből a Schwetzinger Relaishaus nevű fogadóig.

Többéves munka után megoldotta az első kerék irányítását, és még az ülésen is lehetett állítani. A korabeli újságok iróniával foglalkoztak a találmánnyal, de néhány hónappal később már elterjedt Európában, és kedvelt közlekedési eszköz lett. Magyarországon „vesszőparipának” nevezték.

A feltaláló, polihisztor gróf 1821-ben egy 16 billentyűs gyorsírógépet is alkotott, de készített egy olyan eszközt is, amellyel papírra akarta rögzíteni a zongora hangját. 1842-ben kifejlesztett egy kézzel hajtható vasúti járművet, a világon mindenütt ismerté vált „hajtányt”.

„Jobbat alkotott, mint amiről tudott”

Egy kis skót faluban (Dumfriesshire) az ügyes kovácsmester, Kirkpatrick Macmillan futógépére felszerelte a világon elsőként (1840) a pedált, ami akkor még az első kereket hajtotta. A kovácsmestert nem érdekelte az anyagi haszon, de nem is ismerte fel találmánya jelentőségét.

Évekkel később házára ezt írták: „Jobbat alkotott, mint amiről tudott.” Érdekesség, hogy ő volt a világon az első kerékpáros, akit megbüntettek, mert elütött egy gyalogost Hobby Horse becenevű kerékpárjával, ezért öt schillingre büntették. A féket, csak később találták fel.

Liverpoolban megalakult a világ első kerékpárklubja

A felfújható gumibelső szabadalmát, R. W. Thompson már 1845-ben megkapta, de magas ára miatt csak évekkel később terjedt el. Az első olyan kerékpárt, amelynek pedáljai az első keréken voltak, a francia Pierre Michaux kovács készítette 1861-ben, és ezzel az egyensúlyozás is könnyebb lett. A gép kerekeire vasabroncsot húztak, hogy ne kopjon olyan gyorsan. 1862-ben már elkezdték a gyártását, és hatalmas sikerrel szerepelt a párizsi világkiállításon 1867-ben.

Liverpoolban megalakult a világ első kerékpárklubja, és az első hivatalos bicikliversenyt is ebben az évben rendezték. Az angol James Moore győzött a két kilométeres távon három perc ötven másodperces eredménnyel, és az aranyérmet a francia császár, III. Napóleon adta át a győztesnek. Ezután már sorozatban rendeztek kerékpárversenyeket, gyorsasági és ügyességi versenyeket is. Spanyolországban még a matadorok is nyeregbe pattantak, a közönség nagy örömére.

1885-ben az angol John Starley mutatta be, a Rover Safety biztonsági kerékpárt

Megjelent a golyós csapágy és a sárhányó, a faküllők helyett már acél küllőket szereltek a kerékre. A pedál a két kerék közé került és a hátsó kereket hajtotta meg. Az ekkor már csaknem teljesen fémből készült kerékpár új korszakot jelentett. Megálláskor, fékezéskor azonban hatalmasat lehetett esni, de a keréklánc megoldotta ezt a problémát. A két kerék egyforma méretű lett, ami a biztonságos haladást tette lehetővé. Megjelent James Starley angol feltaláló velocipédje, melyből 1877-ben már ötvenezer járt Angliában az utakon. Starley készített egy triciklit is, amit a fiával kipróbált, de mivel lassan tekertek, így rövid idő múlva egy árokba borultak.

1885-ben az angol John Starley (James Starley rokona) mutatta be, a Rover Safety biztonsági kerékpárt. A 19. század végére kialakult a kerékpár mai formája. Megjelent kiegészítőként a láncváltó, a szabadon futó hajtott kerék, a lámpa és csengő is.

Az első Tour France versenyt egy francia kéményseprő nyerte

1869. május 31-én az angol James Moore nyerte az első velocipéd versenyt Párizsban, a Parc de Saint-Cloudban. 1903-ban az egyik francia újság főszerkesztőjének ötlete volt, hogy Franciaország körül rendezzenek kerékpárversenyt. Így kezdődött a Tour de France, a versenyt még abban az évben megrendezték, és a győztes egy francia kéményseprő, Maurice Garin lett. Az újság által választott sárga színű trikót először 1919-ben viselte a versenyben vezető kerékpáros. Az első Giro d’Italia versenyt 1909-ben rendezték, a La Gazetta Dello Sport újság szervezésében.

Magyarországon az első országúti „kerékpártávversenyt” 1894 nyarán rendezték meg Budapest és Pécs között

Az első jegyzett kerékpárosunk Kosztovits László volt, aki Angliából hozta haza a kerékpárját. 1894. május 3-án megalakult a Magyar Kerékpáros Szövetség. A Szirmay vendéglőben megtartott első közgyűlésén az idegen bicycle szó magyar elnevezését kezdeményezték.

Nádler Vilmos és Szekrényessy Kálmán (az első magyar sportújság alapítója) javasolta a kerékpár kifejezés bejegyzését, melyet a társaság elfogadott. Nevük ettől kezdve lett Budapesti Kerékpár Egyesület.