Több mint négyezer éves múmiára bukkantak egyiptomi régészek

A piramisairól híres szakkarai nekropolisz újonnan feltárt sírjai szakértők szerint az i.e. 2500 és 2100 közötti korszakból, az ötödik és a hatodik dinasztia idejéből származnak.

A múmiára több mint 15 méter mélyen, egy mészkőből készült szarkofágban találtak rá, egy Hekasepesz nevű férfié volt – közölte az ország ókori műkincseit felügyelő régészeti tanács korábbi vezetője, az ásatásokat irányító Zahi Havasz világhírű régész, kiemelve, hogy a múmia szinte teljesen ugyanolyan állapotban maradt fenn, ahogy 4300 éve odakerült.

Ez lehet a legrégebbi, legjobb állapotban fennmaradt múmia, amelyet Egyiptomban eddig találtunk – tette hozzá Havasz.

Több sírra is bukkantak, köztük van egy Hnúmdzsefef nevű papé, aki vélhetően az ötödik dinasztia idején élt, valamint egy Meri nevű, a titkok őrzőjeként is ismert tisztségviselő végső nyughelyét is feltárták.

Zahi Hawass announces the discovery of 4 tombs in Saqqara dating back 4,300 years

The era of the pyramid builders

Hawass confirmed that tombs dating back to the Old Kingdom were found, indicating the existence of a huge cemetery with many important tombs. pic.twitter.com/nAFNG8H005

— انجازات مصر 🇪🇬 This is Egypt (@engazatmasr2020) January 26, 2023