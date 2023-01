Ősi keleti textileket találtak az „izraeli selyemúton” a régészek

A kutatók több száz, mintegy 1200 éves, színes textildarabra, valamint számos távol-keletről származó tárgyra leltek ásatásukon a nemzetközi kereskedelmet biztosító, ősi „izraeli selyemúton”.

The “treasure trove of finds” from Israel’s ancient Silk Road provide the first evidence that items such as fabrics from India and silk from China existed in Israel during that period, suggesting “a high demand for luxury goods from the East.” https://t.co/o9ajIMy4xu

