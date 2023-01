Caesar átlépte a Rubicont és istenné vált

Mindent megnyert, az egész világ a lába előtt hevert, csak Róma szívét nem tudta elnyerni. És ez az életébe került. Ki volt Gaius Iulius Caesar, aki Krisztus előtt 49. január 10-én átlépte a Rubicont, és ezzel polgárháborút robbantott ki hazájában, melyért egész életében odaadóan küzdött és oly sok dicsőséget és gazdagságot hozott szeretett városának? Zsarnok volt vagy hazafi? Személyes becsvágy fűtötte, vagy a hazája iránti szeretet?

Ma már nem tudjuk, hogy kétezer évvel ezelőtt pontosan hol folyt a Rubicon nevű folyócska, amely annak idején elválasztotta Itáliát a szomszédos Gallia Cisalpina nevű provinciától. Ez utóbbi terület az Alpokon innen lakó gallokról kapta a nevét, megkülönböztetvén az Alpokon túl lakó gallok földjétől. A római köztársaság törvényei szerint a hadvezérek, ha az Alpokon túli idegen tájakra mentek hódítani, vagy csak úgy egyszerűen, harcolni Rómáért, akkor innen indultak az ismeretlenbe és ide tértek haza. A törvények értelmében a folyó az a határ volt, amelyet hazafelé jövet a seregével egyetlen hadvezér sem léphetett át. Itt mindenkinek el kellett engednie a légiókat, mert Róma földjére katonasággal már senki sem mehet be.

Gaius Julius Caesar (forrás: Wikimedia)

Még egy győztes hadvezér sem

Julius Caesar tisztában volt a törvénnyel. Krisztus után 49 január 10-én mégis megszegte. Az ókori történetíró, Suetonius mindezt így írta le: „Kilenc év alatt, míg a főhatalmat kézben tartotta, ezek voltak főbb tettei: Egész Galliát – az erdős Pyrenaeusok, az Alpok és a Gebenna hegység, valamint a Rhenus (Rajna – a szerk.) és Rhodanus (Rhône – a szerk.) határolta hárommillió-hétszázezer római lépésnyi területet – a szövetséges és nagy érdemekben bővelkedő államok kivételével – római provinciává tette, és negyvenmillió sestertius évi adót vetett ki. Ő volt az első római, aki hidat veretett a Rhenuson, úgy intézett támadást a folyó túlsó partján élő germánok ellen, és súlyos vereségeket mért rájuk. Megtámadta az addig ismeretlen britannusokat is, és legyőzvén őket, pénzt és túszokat csikart ki tőlük.”

Vercingétorix, a gallok vezére, akit legyőzött Caesar (forrás: Wikimedia)

Amikor azonban a hosszú és dicsőséges galliai hadjárat után hazatérőben volt, arról értesült, hogy politikai ellenfelei szövetséget kötöttek ellene. Számára Róma veszélyes város lett.

Adjuk vissza a szót Suetonius mesternek: „Elhatározta, hogy háborúval áll bosszút, ha a senatus az érdekében fellépő tribunusok ellen szigorúbb rendszabályokat alkalmaz. (…) A Rubico folyónál, vagyis a tartomány határánál, rövid pihenőt tartott, s jól meggondolva, mire vállalkozott, ezekkel a szavakkal fordult környezetéhez: Most még – mondta – visszafordulhatunk; mert ha ezen a hidacskán átmegyünk, azután már mindent a fegyverek döntenek el. Miközben így fontolgatta a dolgot, csodás jelenséget látott. Hirtelen egy igen magas, szép termetű ember jelent meg előtte, aki nádsípot fújva a közeli sziklán üldögélt. Nemcsak pásztorok gyűltek köré, hogy meghallgassák, hanem elhagyván soraikat, a katonái is, főleg a kürtösök. Az óriás egyszercsak leugrott a szikláról és egyenesen a folyópartra futott, és hatalmas erővel indulót fújva a támadásra, a túlsó part felé tartott. Akkor azt mondta Caesar: Menjünk hát, amerre az istenek jeladása és ellenségeim igazságtalansága vezérel. A kocka el van vetve. Így átvezetve seregét a folyón, gyűlést hívott egybe, melyen a hozzá menekült tribunusok is részt vettek, ő pedig ruháját mellén megszaggatva, katonái támogatását kérte.”

Julius Caesar szobra a Forum Romanumon (forrás: Wikimedia)

Ha eleget tett volna a senatus január elsejei felhívásának, hogy bocsássa el a csapatait, és egymaga térjen vissza Rómába, akkor az alkotmány többszörös megszegése miatt elítélték volna. Jobb esetben csak megfosztják a vagyonától és száműzik, de ennél keményebb büntetés is elképzelhető volt. Pompeius ugyanis árulással és engedetlenséggel vádolta, ami már főben járó bűn.

Amikor Krisztus előtt 75-ben Caesar Rodoszra utazott, útközben kalózok fogságába esett. A tengeri rablók azt mondták, hogy 20 talentum aranyért szabadon engedik, de ezt felháborodva utasította vissza, lévén, hogy a saját értékét 50 talentum aranyban határozta meg. A váltságdíjat kifizette, majd szabadon bocsájtása után felbérelt egy egész flottát és lerohanta a kalózok búvóhelyét. A váltságdíjat visszavette, a kalózokat pedig kivégeztette.

A senatus és Caesar közti ellenségeskedés még 59-ből, Caesar consulságának évéből ered. Caesar ugyanis azért, hogy az amúgy Róma javát szolgáló törvényjavaslatait keresztül tudja vinni, több ízben is átlépett a hatályos jogszabályokon. A szenátus ezt nehezen fogadta el, Caesar pedig azért akart magának mind nagyobb hatalmat, hogy a gáncsoskodók ne tudják megakasztani a reformtervei megvalósításában.

Csakhogy módszerei és kormányzási rendszere az egyszemélyi uralmat átoknak tekintő Rómában komoly ellenérzést váltott ki. A szenátus és Caesar között ezért mérgesedett el a viszony.

A kialakult helyzetet jól példázza a földtörvény-tervezete, amit a szenátus úgy akart visszautasítani, hogy egyetlen tényszerű ellenérvet sem tudott ellene felhozni. A vita közben Caesar dühbe gurult és a javaslat ellen felszólaló egyik szenátornak a fejére egy vödör szemetet borított, majd kizavarta az épületből.

Ebben a kiélezett helyzetben döntött Caesar úgy, hogy seregei élén átlép a Rubiconon és a fegyver erejével teremt egyértelmű helyzetet.

Döntése polgárháborút robbantott ki.

Suetonius mester mindezt így írta le: „Ettől fogva sorjában a következő tetteket vitte véghez: elfoglalta Picenumot, Umbriát, Etruriát, sebtében kinevezett utódját, Lucius Domitiust pedig, aki mint vezér, Corfiniumot megszállva tartotta, megadásra kényszerítette. Ezután Brundisiumba igyekezett – oda menekült Pompeius meg a két consul, hogy mielőbb átkelhessenek Görögországba. Caesar sokáig iparkodott megakadályozni, hogy útra keljenek, de hiába; így aztán bevonult Rómába, felszólította a senatorokat, hogy a haza nevében segítsék meg, majd megtámadta Pompeius legerősebb csapatait (…) és hamarosan győzelmet aratott”.

Vincenzo Camuccini Caesar halála

Miután minden fronton győzött, diadalmasan vonult be Rómába, hiszen a birodalom vitathatatlan ura lett, és mélyreható reformokba kezdett. Élethossziglani dictatorrá nyilvánította magát és központosította a köztársaság kései éveiben szétzilálódott közigazgatási rendszert.

De az istenek akkor már csak öt évet adtak neki.

Neveltfia, Brutus és a szenátorok többsége összeesküdött ellene és Krisztus előtt 44 március idusán meggyilkolták, abban a reményben, hogy egy zsarnoktól mentik meg a köztársaságot.

Halálát Shakespeare is megírta a Julius Caesar című drámában. Ebben Marcus Antonius így búcsúzik Caesartól: „Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni, / A rossz, mit ember tesz, túléli őt; / A jó gyakorta sírba száll vele. / Ez legyen Caesar sorsa is. / A nemes Brutus mondá, hogy Caesar nagyra vágyott / Ha ez való, úgy súlyos bűne volt, / És Caesar érte súlyosan lakolt meg. / Barátom volt ő, hozzám hű s igaz. / De Brutus mondja, hogy nagyokra tört, / S Brutus derék, becsületes férfiú. / Rómába ő sok foglyokat hozott; / Váltságuk a közkincstárt gazdagítá: / Ez nagyravágyását jelenti-e? / Szegény ha jajdult, Caesar sírt vele; / A nagyravágyásnak nem íly szelíd / Anyagból kéne szerkesztetve lennie: / De Brutus mondja, hogy nagyokra tört: / S Brutus becses, derék egy férfiú. / Láttátok a Lupercal ünnepen, / Háromszor nyújtám a koronát neki, / S ő visszatolta. És ez nagyravágyás? / De Brutus mondja, hogy nagyokra tört, / S bizonnyal ő derék egy férfiú. / Nem szólok én, hogy Brutusnak beszédét / Cáfoljam: azt mondom csak, mit tudok”.