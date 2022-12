Lezárult a Tamási Áron-emlékév

Irodalmi vetélkedőt, illusztrációs pályázatot, prózamondó versenyt is szerveztek többek közt a 125 éve született székely író, Tamási Áron tiszteletére a december végén lezárult emlékévben.

A. Szabó Magda, a Tamási Áron Közhasznú Alapítvány elnöke és Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület vezetője főszervezésében, a Magyarság Házával közösen bonyolította le az emlékévet, amelyben egyik legfontosabb feladatuknak azt tartották, hogy a fiatalok bevonják a programokba – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az év első felében irodalmi vetélkedőt, illusztrációs pályázatot, telefonos prózamondó versenyt is hirdettek a világ bármely pontján élő magyarok számára, amelyre Erdélytől Kanadáig számos pályamű érkezett.

A Nemzeti Színházban január 22-én Tamási Áron darabjaiból adtak elő jeleneteket fiatalok az Ádámok és Évák ünnepén. Ezek közül a legjobbakat Gyulán is vendégül látták a Tamási Áron-napokon. A teátrum továbbá a színháztörténeti vetélkedőt is Tamási Áron emlékének szentelte, de megszületett a Tündöklő Jeromos előadása is a Gyulai Várszínházzal együttműködve. A színház az emlékévet a Vitéz lélek előadásával zárta. Ez volt a Vidnyánszky Attila vezetésével indult első évad első bemutatója még 2013-ban a Nemzeti Színházban.

Az író egykori iskolájában, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban az emlékévnek köszönhetően éledt fel újra a diákszínjátszás, de a szervezők megvalósítottak egy kerítéskiállítást is a Magyar Művészeti Akadémiával közösen, amelyet az Andrássy úton láthattak az érdeklődők december közepéig. A tablók másolatai bejárták a Kárpát-medencét, bemutatkoztak Csíksomlyón, Tusványoson, a csíkcsomortáni verstáborban, Ausztriában, a Délvidéken és Székelyudvarhelyen is, valamint az író szülőfalujában, Farkaslakán.

A gyulai fesztiválon öt előadás mutatkozott be az író műveiből. Ősszel öt újabb színházi bemutató is megszületetett, több a határon túl, közülük egy Kolozsváron, ahová Tamási Áron annak idején az első drámáját küldte. Kilyén Ilka színművésznő és lánya, Ritziu Ilka-Krisztina létrehoztak egy előadást Tündökletes világ címmel, amely az író gyermekkoráról szól. Kincses Elemér rendezésében ez a kamaraprodukció útnak indult a diaszpóra magyarságához és eddig nyolc helyen játszották a világban, Svédországtól Amerikáig.

Szeptemberben születésnapi ünnepséget is rendeztek Farkaslakán a szülőháznál, készült egy kuriózumokat tartalmazó Tamási-emlékszám a Hitel folyóiratban és megszületett több mint nyolcvan év után az Ábel-trilógia új, illusztrált kiadása is Szilágyi Varga Zoltán grafikáival.