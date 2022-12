Jézus bábájának családi temetkezési barlangját tárhatták fel Izraelben

A keresztény népi hagyomány szerint a kis Jézust világra segítő betlehemi Szalome bábát temették el ezen a helyen. A régészek szerint az időszámításunk kezdete körüli második szentély korától egészen a korai muszlim időszakig, az i.sz. 8-9 századig temetkeztek a feltárt sírba.

Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szakemberei szerint

Az Izrael középső részén, a Lakis erdőnél folyó ásatásokat közösen végzi az IAA, a Jeruzsálemi és Örökségvédelmi Minisztérium, valamint a Zsidó Nemzeti Alapítvány (Keren Kajemet), s az része a térség régészeti kincseit feltáró „Júda királyainak útja” projektnek.

A sziklasír előtt gondosan kiépített udvar állt, amelyben egy sor üzletet fedeztek fel, ahol a kutatók szerint kerámia mécseseket árultak vagy béreltek. Több száz, az i.sz. 8-9. században készített kerámia mécsestöredékre, valamint (ép) darabokra is rábukkantak az egykori boltokban.

– vélekedtek az ásatásokat vezető régészek, Nir Simson-Faran és Cvi Firer a lapnak.

A 350 négyzetméteres udvart impozáns, faragott motívumokkal díszített mészkőfalak határolják, kőlapok és mozaikpadló burkolják.

