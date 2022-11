Ritka, kánaáni nyelvű feliratot találtak egy elefántcsont fésűn Izraelben

A 3,5 centiméterszer 2,5 centiméteres lelet időszámításuk előtt 1700 környékén keletkezhetett. A fésűt 2017-ben találták meg Lákisban egy ásatás helyszínén, de a kánaáni nyelvű feliratot csak idén fedezték fel rajta – közölte szerdán a Jeruzsálemi Héber Egyetem.

„Segítsen ez az eszköz kiirtani a tetveket a hajból és a szakállból” – olvasható az apró fésűn.

A rare inscription that sheds new light on the use of #Canaanite language some 3,700 years ago has been discovered on an ivory comb in southern #Israel.https://t.co/AsX8ixiHSX

