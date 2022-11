Ritka fényképeket kapott a Kristályéjszakáról a Jad Vasem

Az intézmény elnöke szerint a fényképalbum azt bizonyítja, hogy a zsinagógák elleni támadások és pogromok nem spontánok alakultak ki, s a képek egyértelműen bemutatják, miként működtették a gyűlölet gépezetét a nácik a zsidókkal szemben.

A mostantól a Jad Vashemben őrzött album a Kristályéjszaka náci dokumentációját mutatja be. Eddig az Egyesült Államokban élő Gold családé voltak a képek, melyeket a családfő akkor szerzett, amikor a második világháború idején Európában, az amerikai hadsereg kémelhárító részlegénél szolgált.

Halála után lánya, Anne Leifer és Anne két lánya fedezte fel az albumot, majd úgy döntöttek, hogy a holokauszt emlékét gondozó izraeli intézménynek adományozzák azt.

A képek pogromokat mutatnak be Nürnbergben és a Fürth nevű városban, melyekről náci fotósok készítették a fotókat. „A fényképek egyértelműen bemutatják a gyűlölet náci rezsimben intézményesített mechanizmusát” – közölte Dani Dajan, a Jad Vasem elnöke.

Newly discovered photos donated to YV depict events of the November Pogrom “Kristallnacht” up close in @ABC.

YV’s Chairman @AmbDaniDayan: “these photos will serve as everlasting witnesses long after the survivors are no longer here…”

Read more, https://t.co/G8FrW3Vcz4 pic.twitter.com/2xF5DUk23H

— Yad Vashem (@yadvashem) November 9, 2022