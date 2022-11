Páratlan római kori bronzleletre bukkantak

A 2300 éves szobrokra az elmúlt két hétben találtak rá a Rómától 160 kilométerre északra fekvő, mintegy 1600 lakosú San Casciano dei Bagniban, ahol három éve kezdődött el az ókori romok feltárása.

A páratlan lelet egy meleg vizes medencékkel, teraszokkal, szökőkutakkal és oltárokkal teli szentélyből került elő, amelyet legalább a Kr. e. 3. században építhettek, és a Kr. u. 5. századig üzemelhetett – közölte Jacopo Tabolli sienai régészprofesszor.

A szentélyt a kereszténység elterjedését követően bezárták, de nem rombolták le – tette hozzá a szakértő.

24 statues have been found in San Casciano dei Bagni together with coins, ex voto and Latin and Etruscan inscriptions, in the sacred basins of the votive sanctuary: they date back to a period between the 2nd c. BCE and the 1st CE.

