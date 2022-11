Az iszlám előtti korból származó keresztény monostorra bukkantak

A Szinija szigetén fekvő monostor Umm el-Kaivein emírség területén, Dubajtól ötven kilométerre északkeletre található. A szigetet homoknyúlványok ölelik körül, és ezek egyikén fedezték fel a régészek a monostort egy építkezés miatt kezdődött feltárás során. A környék már az újkőkorszakban is lakott volt – mondta el Timothy Power régészprofesszor, aki részt vett az ásatásban.

Ez a második ilyen épület az Egyesült Arab Emírségek területén. A szénizotópos kormeghatározás szerint alapjait 534 é 656 között, még az iszlám születése előtt tehették le. Mohamed próféta 570 körül született és 632-ben, Mekka meghódítása után halt meg. Ma az iszlám vallás a legelterjedtebb a Közel-Keleten, bár még mindig léteznek kisebb-nagyobb keresztény közösségek a térségben.

Emirates News Agency – Latest archaeological work on Siniya Island reveals Umm Al Qaiwain is 700 years old https://t.co/9Lac61XEJq pic.twitter.com/mzEcG8SrVF

— Tim Power (@timcpower) February 21, 2022