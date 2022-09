Sértetlen 3300 éves temetkezési barlangot fedeztek fel Izraelben

A Palmachim nevű kibuc új parkjának építése közben, szeptember 13-án egy sziklának ütköző munkagép tárta föl a II. Ramszesz idejéből származó, és azóta emberkéz nem bolygatta temetkezési barlangot, amelyről vasárnap számolt be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).

A burial cave from the time of Egyptian Pharaoh Ramses II was unexpectedly found in the Palmachim National Park, a popular recreation site in central Israel

Archeologists said it was ‘a discovery of a lifetime’

https://t.co/6QpKNVlvQh

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 18, 2022