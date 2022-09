Napóleon távolról, egy dombtetőről figyelte a füst borította csatamezőt, tévesen ítélte meg a helyzetet

1812. szeptember 7-én indult meg a hadtörténet egyik legvéresebb csatája. Az I. Napóleon francia császár vezette, hét nemzetből verbuvált hadsereg (Grande Armée) és a Mihail Kutuzov tábornok vezette orosz hadsereg vívta Borogyino falucska közelében.

Napóleon serege a Grande Armée, három részből állt. A gyalogságból, a lovasságból, amelyben a dragonyosok, vadászok, ulánusok, vértesek és karabélyosok mellett a Bercsényi László által 1719-ben megalapított huszárság is jelen volt, és a tüzérségből. Napóleon szinte sosem látott méretű sereget állított fel: 611 ezer embert verbuvált össze. A 300 ezer franciaországi katonából is csak 200 ezer volt francia nemzetiségű. Gerald Suster hadtörténész 435 ezer bevethető katonáról és 165 ezres tartalékról ír. 1812. június 24-én, a Grande Armée győzelmesen nyomult előre és augusztus közepén elfoglalta Szmolenszket. Az orosz csapatok ellenállás nélkül hátráltak, de Mihail Kutuzov tábornok tisztában volt vele: Napóleont csak úgy győzhetik le, hogyha minél távolabb harcol bázisaitól. Ezt persze a császár is tudta, és megszállta visszavonulási útvonalait.

Napóleon győzhetett volna, de a stratégiája téves volt

Napóleon könnyedén jutott Moszkva közelébe, ahol Kutuzov a cári udvar nyomására felvette vele a harcot. A két hadsereg 1812. szeptember 7-én a Moszkvát Szmolenszkkel összekötő út mentén, a fővárostól 110 kilométerre, nyugatra fekvő Borogyino falu mellett ütközött meg. A három kilométeres arcvonalon, reggel hat órától délig heves harcot vívtak, amelyből a franciák sorozatban indított rohamaik után lassan fölénybe kerültek, de nem tudták megtörni az oroszok ellenállását.

Napóleon, aki távolról, egy dombtetőről figyelte a füst borította csatamezőt, tévesen ítélte meg a helyzetet és nem vetette be tartalékát, a kipihent, 20 ezer fős császári gárdát. Kutuzov addigra utolsó emberét is harcba küldte. Napóleon így elszalasztotta a döntő győzelmet. A seregek délutánra teljesen kimerültek, a csata tüzérségi párbajjá alakult, amelynek csak a sötétség leszállta vetett véget. Az ágyúzásban a franciák aznap közel 120 ezer ágyúgolyót lőttek ki. Az ütközet sportnyelven szólva döntetlenre végződött.

Kutuzov tábornok az éjszaka elhagyta a csatamezőt. A franciák 40 ezer embert, az oroszok hadseregük felét, 55 ezer főt vesztettek, és a felek olyan elkeseredett iramban küzdöttek, hogy foglyot alig ejtettek. A franciák másnap ellenállás nélkül foglalták el Moszkvát, a bevonuláskor senki sem fogadta őket, a lakosság elmenekült, Napóleon hiába várta a Kreml falai mögött a reményei szerint megtört cár békéért esedező követeit. Az orosz cár válaszra sem méltatta békeajánlatát, mert tudta: Kutuzov seregének rendezett borogyinói visszavonulása többet ért, mint Napóleon rendezetlen rablóhadjárattá fajult hadművelete.

Még Napóleon is mérget vitt magával

A még mindig százezres visszavonuló sereg, a délkeleti területek felé vonult. Kutuzov azonban útját állta és Napóleonnak vissza kellett térnie a letarolt tájon át vezető szmolenszki országútra. A kegyetlen orosz tél, a visszavonulás keserű tudata és az ellátás hiánya felbomlasztotta a fegyelmet. Megnőtt a szökések száma, betegségek tizedelték a csapatokat és már élelem is alig volt. Az oroszok csak kisebb összecsapásokban morzsolták fel a Grande Armée-t, amelynek sok katonája hullott el a fagyban, Szmolenszket már csak 40 ezren érték el. Itt egy nap alatt elfogytak a felhalmozott készletek, s fázva és kiéhezve kellett tovább indulniuk. Még Napóleon is mérget vitt magával, hogy ne kerüljön élve az oroszok kezére.

A folyamatos támadások és az egyre zordabb időjárás megtizedelte Napóleon hadait, amelyből a lengyelországi Kaliszba, már csak 18 ezer embere érkezett meg. A szétzilált sereg november végén, iszonyatos veszteségek árán vergődött át a Berezina folyón (azóta a francia nyelvben, a „bérézina” szó „katasztrófát” jelent). A vesztett hadjárat után hatalmát még egy ideig meg tudta őrizni, de 1815-ben már száműzetésben, a távoli Szent Ilona szigetén élte hátralévő napjait.

Kutuzov a franciák elleni sikerért szmolenszki hercegi címet, és a György Rend első fokozatát kapta. Neve 1942-ben, az orosz haza védelmének jelszava lett, és az akkor alapított Kutuzov-rend ma is az egyik legmagasabb orosz katonai kitüntetés.