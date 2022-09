Boráros János városbíró 1794-ben kezdeményezte, hogy a városszéli elhanyagolt erdőt, a Városerdőt alakítsák át pihenőhellyé. József nádor volt, aki a 19. század első felében közparkká fejlesztette a Város-erdőcskét. A nádor később gyakori vendége lett a Ligetnek és a tóparton gyakran etette a halakat, de ő rendezte 1839-ben az első vizahalászatot is. A Városliget már a XVIII. század végén a pesti polgárok egyik kedvenc pihenőhelye volt. A város minden rendű és rangú polgára számára kellemes kikapcsolódási helyként szolgált.

A német születésű (Lübeck) kert és tájépítész, Christian Heinrich Nebbien (Nebbien Henrik) 1817-ben nyerte a Városliget rendezésére kiírt, 200 arannyal jutalmazott pályadíjat. Nagyszabású tervéből csak a ligeti nagy rondó és néhány sétaút valósult meg. 1817-ben hozzákezdtek a népkert kiépítéséhez, ám az eredeti terv csak részben valósult meg. A Városliget az 1840-es évektől így is a pestiek legkedveltebb kirándulóhelyévé vált.

A Városligeti jégpályát, maga Rudolf főherceg nyitotta meg

A Körönd, a Liget kapuja eredetileg egy sétánygyűrű volt. Három útja volt, amelyeken sétálva, lóháton és két irányba kocsikázva lehetett közlekedni. A Stefánia kiépülése előtt ez volt az első korzó, mely találkozási, ismerkedési hely lett. A Városligetet 1861-től, Pest-város vezetése gondozása alá vette. A Városligeti jégpályát, maga Rudolf főherceg nyitotta meg. A tavon, nyáron csónakázni lehetett, míg télen korcsolyapálya működött rajta. A korcsolyaéletet az 1869-ben megalakult Pesti Korcsolyázó Egylet szervezte. 1866-ban megnyitotta kapuit az állatkert, néhány év múlva már működött az artézi fürdő és 1881 – után a Városliget már nagyvárosi park lett, kivilágított sétautakkal és szökőkutakkal.

A legnagyobb látványosságnak a Stefánia korzó számított

Ahol a kocsizó, lovagló úri osztály volt a főszereplő. József nádor gyakran vitte magával lányát, Herminát is a Városligetbe, a 25 évesen elhunyt főhercegnő, emlékére kápolnát emeltek a Városliget peremén, amelyet 1856. szeptember 8-án szenteltek fel. Liszt Ferenc személyesen vezényelte férfikari miséjét. A Hermina-kápolna Liszt-emlékhely is lett. Deák Ferenc a nyár egy részét mindig a Városliget környékén töltötte. Az Állatkertet is rendszeresen látogatta, ahol kedvenc állatát, a Kristóf nevű barnamedvét szívesen etette. 1866-ban Ferenc József és Sissi sétalovaglást tett a Ligetben. A Vasárnapi Újság is beszámolt az eseményről.

A Városliget a polgári Budapest legnépszerűbb szórakoztató központja is volt, cselédtől az arisztokratáig mindenki ide járt. Az elegáns kioszkokat, a korcsolyapályát, a parkot a tehetősebbek látogatták, míg a Liget északi felében működtek a köznép szórakozóhelyei, a vurstli, a bábszínház, a körhinták, a cirkuszok és a kiskocsmák. Értelmiségi körökben is divatos lett a vurstli. A régi fotók tanúsága szerint megfordult itt társaságával Karinthy Frigyes és József Attila is.

Az évszázad elején már mutatványosok is kitelepültek a Liget fái közé, az első ismert vendéglátós, Grossinger Lipót pedig 1810-ben kapott bormérési jogot, de egyúttal körhinta felállítására is kötelezték. Kratochwill János 1830-ban kávézót, Tauber Fülöp 1838-ban pedig tánchelyiséget nyitott. A század közepén a korabeli lapokban, már több vendéglőről is olvashatunk. A városligeti tavon épült fel 1826-ban Magyarország első függőhídja, a Drót híd. Ezt 1875-ben lebontották, és a helyén új vashidat emeltek.

Eredetileg a Városliget kapuja volt – a Rondó

A Városligetben egészen 1896-ig volt még egy tó, a Hattyú-tó, közepén a Hattyú-szigettel. A Liget meghatározó sajátosságát, máig őrzik a kiállítás után fennmaradó épületek: a Vajdahunyad vára, a Közlekedési Múzeum, illetve a már ekkor tervbe vett, de csak 1927-ben felavatott Millenniumi Emlékmű. A Kéményseprőhöz címzett vendéglőnek is csak a nevét ismerjük biztosan és azt, hogy az óbudai Bródy családé volt. Később Ebner Ferenc az 1890-es években felvirágoztatta. A Kéményseprőhöz címzett fogadó népszerűsége, a tulajdonos híres rokonainak is köszönhető: féltestvére volt Deák-Ébner Lajos festőművész, Deák Ferenchez, a haza bölcséhez távolabbi rokoni szálak kötötték. Szántó András kutatásaiból tudható, hogy az Aréna úton egymáshoz közel sorakozott az Aréna Nagyvendéglő, a Bácska étterem, a Kék Flaskó vendéglő, a Pálmaliget panzió, és a Putzer étterem. De volt itt vendéglője a Vajdahunyad várával szemben a székesfővárosnak is, ahol gyermekjátszóteret is építettek a vendéglő mellett. A muzsikáról katona- és rendőrzenekarok gondoskodtak. Napjainkig fogadja a vendégeket a Városliget leghíresebb étterme, a Gundel is. Itt, az 1860-as évek végétől még Klemens János vendéglője működött, aki az Állatkerttől bérelte a vidéki kúriákra hasonlító épületet. A belvárosból omnibusz szállította ki a vendégeket, akiket vidám muzsikaszó fogadott. Elhangzott sokszor Zerkovitz Béla Csókos asszony című nagysikerű operettjéből a mindenki által ismert, Éjjel az omnibusz tetején című sláger, amelyben a Liget hangulatát felidézve az is elhangzik: A Wampeticsben banda játszott. Wampetics Ferenc vendéglős, Gundel Károlynak 1910-ben adta át az éttermet. Gundel Károly tehetséges és kivételes ízléssel megáldott ételfeltaláló és író volt. Neve fogalom, étterme a mai napig mintája annak a vendéglátós szakmának, amely a Városligetet már kétszáz éve jellemzi.

Kiemelt kép: A millenniumi kiállítás főbejárata az Andrássy út végén 1896-ban. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen. MTI Fotó: Reprodukció